Suscríbete a
ABC Premium

Otros 15 detenidos en Los Pajaritos e intervenidas dos pistolas, cocaína, marihuana y hachís en una nueva operación contra el narco en Sevilla

Esta operación, bautizada como Artemisa, ha contado con el despliegue de unos 200 agentes y se encuadra en el dispositivo Leda ya acometido semanas atrás con el arresto inicial de 27 personas

Macrodespliegue policial y cierre parcial del barrio sevillano de Los Pajaritos en una operación antidroga

La macrooperación antidroga de la Policía Nacional en los Pajaritos de Sevilla suma ya 27 detenidos

Agentes desplegados en Los Pajaritos
Agentes desplegados en Los Pajaritos mANUEL oLMEDO

F.B.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a quince personas y han intervenido dos pistolas con abundante munición y diversas cantidades de sustancias estupefacientes en Sevilla, como cocaína, marihuana y hachís, tras desmantelar un punto de venta de droga ubicado en una zona considerada ... especialmente conflictiva de la ciudad, Los Pajaritos en concreto, el segundo barrio de España de menor renta neta media anual por persona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app