Otros 15 detenidos en Los Pajaritos e intervenidas dos pistolas, cocaína, marihuana y hachís en una nueva operación contra el narco en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a quince personas y han intervenido dos pistolas con abundante munición y diversas cantidades de sustancias estupefacientes en Sevilla, como cocaína, marihuana y hachís, tras desmantelar un punto de venta de droga ubicado en una zona considerada ... especialmente conflictiva de la ciudad, Los Pajaritos en concreto, el segundo barrio de España de menor renta neta media anual por persona.

El operativo, llevado a cabo el pasado mes de octubre, incluyó la práctica de ocho entradas y registros domiciliarios de manera simultánea, obteniendo un resultado positivo y localizando inmuebles vinculados a la organización investigada. Se trata de la operación Artemisa, derivada a su vez de la operación Leda, que se tradujo en el arresto de 27 personas por tráfico de cocaína y heroína, de nuevo con Los Pajaritos como centro.

La investigación permitió identificar a los integrantes de la organización criminal, desgranando las funciones que desempeñaba cada uno de ellos y los mecanismos utilizados para abastecer el punto de venta. En el operativo participaron más de 200 agentes pertenecientes a distintas unidades especializadas, entre ellos medios aéreos, GOES, UPR, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo y Caballería.

En el operativo se intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís, además de comprimidos ansiolíticos, balanzas de precisión y dos armas de fuego con munición. También se localizó dinero fraccionado, diverso material destinado a la preparación y distribución de drogas y varios dispositivos recreativos utilizados por los investigados.

Los agentes realizaron las entradas de forma coordinada en los ocho inmuebles investigados, sorprendiendo a los investigados ejerciendo sus funciones o bien en sus domicilios, siendo todos ellos detenidos. En uno de los inmuebles se localizó a dieciocho personas en el interior consumiendo sustancias.

El punto de venta contaba con un complejo sistema de seguridad, compuesto por triple puerta de acero con sistema de esclusa y ventanas reforzadas con planchas metálicas, además de cámaras ocultas que ofrecían visión del exterior en tiempo real.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, según la Policía Nacional.