Otros 15 detenidos en Los Pajaritos e intervenidas dos pistolas, cocaína, marihuana y hachís en una nueva operación contra el narco en Sevilla

El operativo, llevado a cabo el pasado mes de octubre, incluyó la práctica de ocho entradas y registros domiciliarios de manera simultánea, obteniendo un resultado positivo y localizando inmuebles vinculados a la organización investigada. Se trata de la operación Artemisa, derivada a su vez de la operación Leda, que se tradujo en el arresto de 27 personas por tráfico de cocaína y heroína, de nuevo con Los Pajaritos como centro.
La investigación permitió identificar a los integrantes de la organización criminal, desgranando las funciones que desempeñaba cada uno de ellos y los mecanismos utilizados para abastecer el punto de venta. En el operativo participaron más de 200 agentes pertenecientes a distintas unidades especializadas, entre ellos medios aéreos, GOES, UPR, Guías Caninos, Unidad de Subsuelo y Caballería.
En el operativo se intervinieron distintas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís, además de comprimidos ansiolíticos, balanzas de precisión y dos armas de fuego con munición. También se localizó dinero fraccionado, diverso material destinado a la preparación y distribución de drogas y varios dispositivos recreativos utilizados por los investigados.
Los agentes realizaron las entradas de forma coordinada en los ocho inmuebles investigados, sorprendiendo a los investigados ejerciendo sus funciones o bien en sus domicilios, siendo todos ellos detenidos. En uno de los inmuebles se localizó a dieciocho personas en el interior consumiendo sustancias.
El punto de venta contaba con un complejo sistema de seguridad, compuesto por triple puerta de acero con sistema de esclusa y ventanas reforzadas con planchas metálicas, además de cámaras ocultas que ofrecían visión del exterior en tiempo real.
A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, según la Policía Nacional.
