Detenido por robar en viviendas de Triana con sus moradores en el interior El encartado marcada las puertas con un hilo casi invisible y usaba útiles especializados como ganzúas y otras herramientas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un presunto autor itinerante de robos por actuar, en esta ocasión, en la zona de Triana y Los Remedios, al emplear la fuerza para acceder a una vivienda en la que se encontraban sus moradores en el interior. Los agentes han recuperado los efectos sustraídos e intervenido las herramientas empleadas en los actos delictivos.

El detenido fue detectado como parte del plan de prevención policial contra los robos en domicilio, el cual es reforzado en épocas estivales cuando los moradores se ausentan de sus domicilios, circunstancia que es aprovechada por algunos oportunistas y también por los delincuentes más especializados.

En este marco, la Policía Nacional establece dispositivos especiales de prevención en los que se coordinan varias unidades, siendo gracias a uno de ellos por el que se detuvo in fraganti al autor de varios robos en domicilios habitados, quien posteriormente fue puesto a disposición judicial, decretando el Juzgado de Instrucción de Guardia su ingreso en prisión. Con ello se consiguió evitar además, la consumación de otros robos que el individuo tenía previstos esa misma noche.

En estas fechas es habitual la aparición de células itinerantes especializadas en este tipo de delitos, que se asientan de manera temporal en grandes ciudades para durante cortos periodos de tiempo, cometer el mayor número de delitos posible abandonando el lugar con los beneficios de los robos con fuerza cometidos.

Este tipo de autores itinerantes dificulta en gran medida las labores de investigación de los grupos de Policía Judicial debido a su alta especialización y al corto período de actuación en una misma zona, permaneciendo escaso tiempo en un mismo lugar, lo que requiere un incremento del refuerzo policial en esta tipología delictiva.

En este caso concreto, el modus operandi del detenido se centraba en marcar las puertas de los domicilios con un, casi invisible, hilo de pegamento volviendo días después de madrugada para evitar ser interceptado por algún vecino, y entonces comprobar si se había hecho uso de la puerta y por tanto si los moradores estaban ausentes o no.

Para la apertura de las puertas, el detenido tenía a su disposición todo tipo de útiles y medios especializados como ganzúas y otras herramientas con las que se puede acceder a los domicilios sin fracturar la cerradura, evitando dejar rastro de la manipulación de la cerradura y evitando que vecinos y perjudicados puedan ser alertados por una cerradura fracturada o algún daño visible, teniendo además de esta manera más tiempo para cometer sus delitos en bloques previamente marcados.