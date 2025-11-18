Suscríbete a
Detenido un comercial de seguros en Sevilla por defraudar a sus clientes durante dos años

El detenido realizaba presuntamente rescates parciales de pólizas sin autorización, modificaba datos de los asegurados, falsificaba firmas y desviaba fondos hacia cuentas personales

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un gestor comercial de una compañía aseguradora que, aprovechando su posición laboral y la confianza de los clientes, llevó a cabo diversas operaciones financieras fraudulentas durante un periodo prolongado de tiempo.

La actuación policial se ... inició tras una denuncia presentada por el director de la agencia ante el juzgado competente, al detectarse movimientos irregulares en pólizas y productos contratados por diferentes clientes. Según las diligencias practicadas, el detenido realizaba rescates parciales de pólizas sin autorización, modificaba datos de los asegurados, falsificaba firmas y desviaba fondos hacia cuentas personales.

