Detenido un comercial de seguros en Sevilla por defraudar a sus clientes durante dos años

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un gestor comercial de una compañía aseguradora que, aprovechando su posición laboral y la confianza de los clientes, llevó a cabo diversas operaciones financieras fraudulentas durante un periodo prolongado de tiempo.

La actuación policial se ... inició tras una denuncia presentada por el director de la agencia ante el juzgado competente, al detectarse movimientos irregulares en pólizas y productos contratados por diferentes clientes. Según las diligencias practicadas, el detenido realizaba rescates parciales de pólizas sin autorización, modificaba datos de los asegurados, falsificaba firmas y desviaba fondos hacia cuentas personales.

Además, inducía a los clientes a efectuar inversiones o cambios en sus pólizas basados en información falsa, aprovechando la relación de confianza que mantenía con ellos. Modificaba registros internos para ocultar las irregularidades. Otro de los métodos consistía en abrir pólizas a nombre de los clientes sin su conocimiento, operando sobre ellas de forma fraudulenta. Igualmente, modificaba datos registrados en sistemas internos para impedir que las víctimas pudieran detectar las operaciones realizadas sin su consentimiento. La investigación permitió determinar que estas prácticas se prolongaron durante aproximadamente dos años, afectando a un número relevante de clientes y generando un perjuicio económico significativo. Durante las pesquisas también fue identificada y detenida una segunda persona implicada, cónyuge del principal autor, que recibió parte del dinero obtenido de manera ilícita en una cuenta bancaria de su titularidad. La investigación continúa abierta para esclarecer posibles responsabilidades adicionales.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión