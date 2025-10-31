Detenido un camionero bielorruso que cuadruplicó la tasa de alcoholemia y que chocó con varios coches estacionados en Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha detenido este viernes 31 de octubre al conductor de un camión de 40 toneladas de carga en la avenida de la Palmera de Sevilla tras chocar con varios vehículos que se encontraban estacionados y además ir bebiendo alcohol, ... tal y como ha informado Emergencias Sevilla en una nota informativa a última hora de este viernes de Halloween.

El conductor, de nacionalidad bielorrusa, superaba el cuádruple de la tasa máxima de alcoholemia. Se recuerda que la tasa máxima de alcoholemia para camioneros es de 0,15 mg/l en aire espirado (o 0,3 g/l en sangre). Por otro lado, el conductor había superado con creces el tiempo máximo de conducción y consumía bebidas alcohólicas de alta graduación mientras conducía.

La detención se producía cuando este hombre circulaba por el casco urbano superando el límite de peso permitido y transportando maquinaria pesada, tal y como agrega Emergencias Sevilla en un tuit informativo en la noche ya de este viernes, antes de que los agentes detuvieran su avance en la citada avenida de la Palmera.

Policía Local ha detenido al conductor (49) de un camión de 40 Tm en la Av de la Palmera tras chocar con varios vehículos estacionados.

El conductor, de nacionalidad bielorrusa, que superaba el cuádruple de la tasa máxima de alcoholemia, había superado con creces el tiempo máximo… pic.twitter.com/JzeP2zPoSr — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) October 31, 2025

El camión ha quedado precintado y el detenido se encuentra en dependencias policiales para ser puesto seguidamente a disposición judicial. Entre las fotos recabadas por Emergencias Sevilla se puede apreciar una botella de whisky, además de dicha maquinaria pesada, que ha sido embargada por la Policía Local.