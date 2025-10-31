Suscríbete a
Detenido un camionero bielorruso que cuadruplicó la tasa de alcoholemia y que chocó con varios coches estacionados en Sevilla

El hombre había superado con mucha diferencia el tiempo máximo de conducción, cuando fue interceptado en la avenida de la Palmera

Un policía local precinta el camión que conducía el detenido Emergencias Sevilla

S. L.

Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha detenido este viernes 31 de octubre al conductor de un camión de 40 toneladas de carga en la avenida de la Palmera de Sevilla tras chocar con varios vehículos que se encontraban estacionados y además ir bebiendo alcohol, ... tal y como ha informado Emergencias Sevilla en una nota informativa a última hora de este viernes de Halloween.

