Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

Detienen por una agresión sexual a un joven que fue retenido por vecinos de Los Remedios

Los hechos habrían acontecido sobre las 17.30 horas de este pasado domingo

Imagen de la detención
Imagen de la detención ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

La Policía Nacional ha detenido a un varón por una presunta agresión sexual en el barrio de Los Remedios, según ha confirmado a este periódico dicho cuerpo de seguridad.

Los hechos habrían acontecido sobre las 17.30 horas de este pasado domingo en el entorno de la avenida Virgen de Luján, donde este varón habría agredido sexualmente a una joven.

El presunto autor de los hechos sería un joven de entre 20 y 30 años de edad, que habría sido retenido por vecinos hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su arresto.

