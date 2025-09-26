Destinan 112.000 euros para el apoyo a las AMPAS de los colegios de Sevilla

José Luis Sanz se fotografía con algunas madres de un colegio de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la puesta en marcha de una línea de subvenciones por valor de 112.000 euros destinadas a las AMPAS de los colegios de Sevilla, tanto públicos como concertados, para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. Estas actividades van destinadas a talleres educativos, jornadas formativas, divulgativas, ferias educativas, semanas culturales y otras actividades similares, que se organizarán en los propios centros educativos.

De estas ayudas se beneficiarán las asociaciones de padres y madres de alumnos de centros de educación infantil, primaria, secundaria o educación especial que se encuentren inscritos en el correspondiente Registro. Entre las actividades se enmarcarán acciones como animación a la lectura, la expresión corporal, los juegos teatrales y técnicas de estudio y concentración. También charlas y conferencias relativas al bienestar emocional, el uso seguro y responsable de internet y redes sociales; o las normas y límites.

«Sabemos del esfuerzo y la dedicación que realizan cada día las AMPAS en beneficio del alumnado y de toda la comunidad educativa. Con estas ayudas, queremos facilitar y reforzar vuestro trabajo, favoreciendo espacios de aprendizaje, convivencia y apoyo a las familias», señaló la delegada de Educación y Edificios Municipales Blanca Gastalver.

Línea de ayudas

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 9 de octubre, inclusive, y las bases pueden consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Dichas ayudas contemplan dos modalidades:

- Modalidad A, con talleres educativos para el alumnado: animación a la lectura, técnicas de estudio y concentración, expresión corporal y juegos teatrales.

- Modalidad B, relativas a conferencias educativas para familias, profesorado y alumnado: bienestar mental y emocional, uso seguro de pantallas e internet y normas y límites.

Las solicitudes se atenderán por orden de llegada, siempre que estén completas y correctas, hasta agotar el presupuesto asignado a cada modalidad.