Suscríbete a
ABC Premium

Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda en Sevilla

Había más de 200 plantas cultivadas contando con un sistema de ventilación y climatización para favorecer su crecimiento

La Guardia Civil interviene más de mil plantas de marihuana en Pilas, Villamanrique y Aznalcázar

Imagen de agente sacada de archivo
Imagen de agente sacada de archivo ABC

S. L.

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado este martes una vivienda de Sevilla que estaba destinada al cultivo intensivo de marihuana, localizando más de 200 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como el equipamiento necesario para su producción.

La investigación se inició ... tras obtener indicios sobre la posible existencia de un punto de cultivo en un inmueble de la ciudad. Una vez confirmados los hechos y con autorización judicial, se efectuó la entrada y registro de la vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app