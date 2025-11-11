Desmantelada una plantación de marihuana en una vivienda en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado este martes una vivienda de Sevilla que estaba destinada al cultivo intensivo de marihuana, localizando más de 200 plantas en diferentes fases de crecimiento, así como el equipamiento necesario para su producción.

La investigación se inició ... tras obtener indicios sobre la posible existencia de un punto de cultivo en un inmueble de la ciudad. Una vez confirmados los hechos y con autorización judicial, se efectuó la entrada y registro de la vivienda.

Dos estancias funcionaban como invernaderos acondicionados El interior de la vivienda estaba adaptado para maximizar el cultivo, con dos habitaciones habilitadas como invernadero. Se localizaron sistemas de iluminación, ventilación, filtros y aparatos de climatización dirigidos a mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de las plantas, así como una instalación eléctrica irregular habilitada para soportar el elevado consumo energético. Gracias a esta intervención policial se ha impedido la distribución de una importante cantidad de marihuana destinada presumiblemente al tráfico ilícito, neutralizando un punto de producción activo en la ciudad y eliminando un enganche ilegal a la red eléctrica.

