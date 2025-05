El desgarrador relato de la madre de Marta del Castillo: «Recuerdo la primera noche que nos sentamos a cenar y ya no éramos cinco»

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, se abre en canal en una entrevista televisiva para un nuevo formato para MiTele: Madres, Voces desde el alma, con Cruz Sánchez de Lara. La sevillana responde a las preguntas de la presentadora, con el recuerdo imborrable de su hija y su experiencia como abuela.

«Recuerdo mucho la primera noche que nos sentamos a cenar y ya no éramos cinco. Eso es algo que se me quedó», señala con la voz entrecortada. «Intentando seguir adelante. Intentando que a ella no le afectara de verme llorar, entonces yo siempre he intentado, cuando estaba sola, llorar. Y ellas no eran tontas».

«Me decían: 'mamá, tú estás triste', y yo les decía: 'bueno, estoy triste porque están buscando a la hermana, pero tenéis que ir al colegio, tenéis que seguir estudiando... Intenté luchar mucho para que ellas no me vieran mal», comenta.

Durante la entrevista es preguntada acerca de si supiera lo que iba a vivir, repetiría la experiencia. «Por supuesto que sí, porque nadie me va a quitar esos 17 años con mi hija, en los que ella nos hizo muy felices y nosotros le hicimos muy feliz a ella», explica contundente Casanueva.

«Sí que es verdad que si volviéramos a revivir sabiendo lo que sabemos, cuántas veces nos hemos imaginado ese momento de si supiéramos lo que nos deparaba la vida, ¿qué hubiéramos cambiado? ¿Qué hubiéramos cambiado de decirle a mi hija: 'Marta, no salgas con tus amigos, vente a ver a tu tío que le han operado de la rodilla. Vente con nosotros...'». «No puedes evitar el destino, no puedes evitar qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Miguel Carcaño, no lo sé...». «Pero, por supuesto, pasaría por lo mismo, por tener a Marta como hija, aunque la perdiera con 17 años».

Eva Casanueva y su faceta como abuela

«Cuando yo he sido abuela, me he dado cuenta lo que tuvo que sufrir mi madre», cuenta en la entrevista. «Ahora sí entiendo el dolor de mi madre, aunque nunca lo dijo», señala. «Yo empecé a volver a cantar canciones infantiles cuando se las tenía que cantar a mi nieta. No las cantas igual».

Igualmente habla de su perdón, que todavía no se ha dado. «Yo no he podido perdonar a la mujer de Francisco Javier Delgado, que siendo madre le dio coartada al marido». «Cómo esa señora puede darle un beso de buenas noches a su hija todos los días».