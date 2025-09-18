Suscríbete a
El descubridor sevillano del sonido casi original del órgano Cavaillé-Coll: «Se han conseguido unas tonalidades preciosas»

Este jueves se podrá distinguir bajo el impulso de Jesús Sampedro en el XI Ciclo Internacional de Órgano 'A la luz de las velas', que acoge la Escuela de Cristo de Sevilla en el barrio de Santa Cruz

Hallan el secreto oculto del órgano de la Escuela de Cristo de Sevilla

Jesús Sampedro, ante un órgano en una imagen de archivo
Jesús Sampedro, ante un órgano en una imagen de archivo ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Se llama Jesús Sampedro y es una de las máximas referencias en Sevilla de todo lo que rodea al órgano como instrumento y también como causa y razón de investigación. Es a su vez profesor de Órgano del Conservatorio Superior de Música y preside ... la Asociación Amigos del Órgano Cavaillé-Coll, un órgano de mediados del siglo XIX que ha venido fascinando a multitud de especialistas del gremio como él que han venido buscando algo así como el santo grial entre sus decenas de teclas: devolver con el máximo rigor posible el sonido que el tiempo diluyó en los más de tres siglos en los que el instrumento se ha percibido —casi imperceptiblemente para los mortales—, de forma distinta.

