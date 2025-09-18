El descubridor sevillano del sonido casi original del órgano Cavaillé-Coll: «Se han conseguido unas tonalidades preciosas»

Se llama Jesús Sampedro y es una de las máximas referencias en Sevilla de todo lo que rodea al órgano como instrumento y también como causa y razón de investigación. Es a su vez profesor de Órgano del Conservatorio Superior de Música y preside ... la Asociación Amigos del Órgano Cavaillé-Coll, un órgano de mediados del siglo XIX que ha venido fascinando a multitud de especialistas del gremio como él que han venido buscando algo así como el santo grial entre sus decenas de teclas: devolver con el máximo rigor posible el sonido que el tiempo diluyó en los más de tres siglos en los que el instrumento se ha percibido —casi imperceptiblemente para los mortales—, de forma distinta.

Ahora, y a las puertas del XI Ciclo Internacional de Órgano 'A la luz de las velas' que se celebra a partir de las 20.30 de este jueves en la Escuela de Cristo de Sevilla, Sampedro se confiesa entusiasmado al valorar que tras un arduo proceso de indagación, ha podido acercarse como nadie antes a cómo suena el órgano Cavaillé-Coll del que es propietario después de que se fabricasen medio millar hasta mediados del siglo XIX. «Es una cosa que nunca se ha hecho. Los franceses mantienen el temperamento porque a finales del siglo XIX se pide que se toque todo igual, y cada nota tiene su carácter. Se ha conseguido que haya unas tonalidades preciosas», afirma ilusionado el músico en ese mismo sentido.

Natural de Sevilla, Sampedro comenzó sus estudios de órgano en Sevilla con el añorado Padre Ayarra, y fue organista auxiliar de la Catedral de Sevilla entre 1994 y 1995. Hoy por hoy tiene la responsabilidad de legar el tesoro más preciado de quienes han escrutado la fabricación de cientos y cientos de órganos del afamado empresario de origen francés Aristide Cavaillé-Coll. «A partir del siglo XIX se hacía todo igual. Cada organero le da personalidad a cada instrumento. Lo bonito es que cada uno tenga su sonido. Para cuando des un acorde veas si pega más en una u otra Catedral», señala.

Es consciente el investigador sevillano, que completó su formación superior en el Conservatorio de Málaga con Adalberto Martínez Solaesa antes de proseguir con sus estudios hace ya varios lustros, que para saber dónde estaba la esencia de dicho órgano debía irse a lo más elemental: cómo sonaba y por qué sonaba de aquella forma para acercarse a lo que él mismo pretendía. «He visto las tonalidades que Cavaillé-Coll quiso destacar y a partir de ahí he hecho los cálculos para que suene mejor», incide.

El músico Jesús Sampedro, frente al órgano ABC

De ahí que se haya llevado años aprendiendo de mano de maestros como Jean Guillou, Félix Friedrich, Harald Vogel, Luigi Tagliavini, Olivier Latry y Jean-Louis Florentz, y en 1999 obtuviera la «Médaille de Vermeil» en el Conservatorio Nacional de Saint-Maur-des-Fossés (París) bajo la dirección de Eric Lebrun, con un jurado integrado por Daniel Roth, Andrea Macinanti y Jean Boyer. También fue organista de la Catedral de Notre Dame de Créteil (París) y obtuvo el DEA por la Universidad de Granada en 2004. Experiencia que le ha permitido formar parte de festivales en numerosos países y dejar dos clásicos entre sus grabaciones: 'Los Órganos Históricos de Sevilla' (2004), 'Marchas de Semana Santa Vol. I (París, 2007) y Vol. II' (París, 2008).

«Lo que hemos logrado no es el temperamento original, que nunca podremos conocer del todo, sino la réplica más ajustada posible a uno de los sistemas de afinación que Cavaillé-Coll utilizó para sus órganos», redunda Sampedro, que podrá escuchar de manos del organista veneciano Gianandrea Pauletta la primera toma de contacto de este avance en una serie de conciertos de periodicidad mensual, con la contribución de amantes del órgano francés provenientes de todo el globo en esta iniciativa que arranca este mismo jueves en la Escuela de Cristo de Sevilla.