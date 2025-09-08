La desconocida isla de Sevilla que tiene más de 200 años: está a 10 km del centro

A tan solo diez kilómetros del centro de Sevilla se encuentra un lugar que pasa casi desapercibido, pero que guarda más de dos siglos de historia: la Isla de la Garza. Aunque hoy ya no está rodeada por agua, este enclave tiene un origen ligado a una importante obra de ingeniería del siglo XVIII que cambió el mapa del río Guadalquivir.

Recientemente, el joven tiktoker sevillano Amaracho (@quemegustaunaobra), conocido por compartir curiosidades sobre arquitectura y rincones poco conocidos de la ciudad, dedicó uno de sus vídeos a contar la historia de esta isla. Como él mismo explica: «sí, la Isla de la Garza existe, lo que pasa es que isla como tal fue hace más de dos siglos… y no es hasta 1795 cuando se hace la Corta de Merlina».

El origen de la Isla de la Garza

Para entender la Isla de la Garza, hay que imaginar cómo era el río Guadalquivir hace más de 200 años. En el siglo XVIII, el río estaba lleno de meandros y curvas que formaban brazos de agua alrededor de algunos terrenos. El terreno que hoy conocemos como Isla de la Garza estaba rodeado por uno de estos meandros, lo que lo convertía en una isla natural, separada de lo que hoy es Gelves.

Sin embargo, la navegación fluvial se complicaba por estos meandros, y en 1795 se llevó a cabo la Corta de Merlina, una obra de ingeniería destinada a rectificar el río y facilitar el paso de embarcaciones. Amaracho lo explica así: «al hacer la Corta de Merlina se corta lo que es este meandro y la isla se queda sin agua… y es así cuando la isla pasó a quedar pegada a lo que es Gelves».

En otras palabras, la isla existía antes de la obra, pero la Corta de Merlina eliminó el brazo de agua que la rodeaba, dejando el terreno conectado a la tierra firme. Aun así, el nombre de Isla de la Garza se mantiene y administrativamente sigue perteneciendo a Sevilla, aunque hoy parezca solo una zona más de Gelves.

Corta de Merlina Puerto de Sevilla

Una isla que ya no es isla

Hoy, la Isla de la Garza está físicamente unida al municipio de Gelves, aunque administrativamente sigue perteneciendo a Sevilla, con código postal 41011. Sin embargo, el territorio ha cambiado mucho desde su origen. Actualmente se encuentran parcelas y pequeñas casas, rodeadas de vegetación. Es un lugar tranquilo, lejos del bullicio del centro de Sevilla, aunque sigue ofreciendo vistas de la actividad fluvial y del entorno natural.

La historia de la Isla de la Garza es también un ejemplo de cómo las obras de ingeniería han modelado Sevilla. La Corta de Merlina no solo mejoró la navegación, sino que transformó el paisaje y la distribución de los terrenos a lo largo del río. Gracias a proyectos como este, Sevilla pudo consolidar su importancia como puerto y centro comercial en el siglo XVIII. Como destaca Amaracho: «ya no es una isla, pero te está contando la historia de una obra de ingeniería del siglo XVIII que cambió para siempre el mapa de Sevilla».

Y es que aunque no es un destino turístico como tal, la Isla de la Garza despierta interés entre historiadores, ingenieros y arquitectos. Su historia recuerda que muchas veces los cambios urbanos y las intervenciones en el río tienen consecuencias enormes para la ciudad. Un ejemplo de ello fue la unión en 1991 del meandro de San Jerónimo con la dársena del Guadalquivir, que permitió que las aguas volviesen a pasar por debajo del Puente del Cachorro y, a partir de ese momento, que embarcaciones accedieran desde Sevilla a la Expo.

