Desarticulan un grupo criminal que tenía una 'guardería' de marihuana en Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana. Los líderes de la organización asentados en la Costa del Sol mantenían una 'guardería' de droga en Sevilla donde se produjo ... un enfrentamiento armado. La operación se ha saldado con dos personas detenidas y tres registros en Sevilla y Huelva, en los que se ha intervenido marihuana, una pistola Glock y 150 cartuchos.

La investigación tiene su origen en el mes de mayo de este año, cuando varios individuos intentaron robar una importante cantidad de marihuana almacenada en una nave industrial de Sevilla.

El lugar funcionaba como centro de almacenaje, envasado y etiquetado de la droga –lo que en el argot policial se conoce como 'guardería'-, al mando un grupo criminal liderado y asentado en la Costa del Sol.

Durante el intento de robo, o 'vuelco', se produjo un enfrentamiento armado entre ambos grupos, ya que el inmueble estaba custodiado por miembros del grupo investigado y encargados de evitar la sustracción de la sustancia estupefaciente. A la llegada de los agentes, lo autores habían huido, llevándose parte de la droga y varias armas en distintos vehículos.

Seis meses de investigación

Tras casi medio año de investigación, los agentes especializados en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Sevilla lograron corroborar la actividad ilícita y el modus operandi de la organización.

En la fase de explotación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios, dos en la provincia de Sevilla y otro en la localidad onubense de Beas, que había pasado a ser el nuevo punto de custodia de la droga. En total se intervinieron más de seis kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío, una pistola Glock, y más de 150 cartuchos.

Fruto de la Operación Monkeyz se han detenido a dos personas, que ya pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, por su presunta participación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.