Desarticulan un grupo criminal que tenía una 'guardería' de marihuana en Sevilla

Los líderes de la organización tenían una plantación de esta droga en la capital hispalense, donde se produjo un enfrentamiento armado

'Guardería' de marihuana en Sevilla
'Guardería' de marihuana en Sevilla Policía Nacional

S. L.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas y desarticulado un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana. Los líderes de la organización asentados en la Costa del Sol mantenían una 'guardería' de droga en Sevilla donde se produjo ... un enfrentamiento armado. La operación se ha saldado con dos personas detenidas y tres registros en Sevilla y Huelva, en los que se ha intervenido marihuana, una pistola Glock y 150 cartuchos.

