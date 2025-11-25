El desarrollo urbanístico de las naves de Hytasa llega a los tribunales

El desarrollo urbanístico de las naves de Hytasa que pretendía Insur llega a los tribunales por un litigio, no obstante, ajeno a la promotora sevillana y que enfrenta a dos de los propietarios de los suelos ubicados en las antiguas instalaciones fabril del ... Cerro del Águila.

Como informó este periódico el pasado mes de septiembre Grupo Insur trabaja en un proyecto inmobiliario en las antiguas instalaciones de Hytasal en el Cerro del Águila, donde contempla levantar una torre de viviendas de unas veinte plantas. Si bien, esta iniciativa empresarial se ve afectada ahora por el litigio abierto entre dos de los actuales propietarios de dichos suelos puede paralizar el desarrollo inmediato de este barrio, que se constituyen como una unidad de actuación con varios propietarios, Osprey Sevilla S.L., propiedad de un inversor estadounidense; Inversiones Inmobiliarias Canvives; y de otro público, ADIF.

Se cumplen casi veinte años del proyecto de reparcelación de esos terrenos. Entonces, Hytasal cedió a Inmobiliaria Vegas de Guadaira los aprovechamientos inmobiliarios de uso residencial sobre estos suelos a cambio de la urbanización de todo el sector. Pero casi dos décadas después esta actuación no se ha ejecutado ni por parte de Vegas de Guadaira ni por Canvives.

En diciembre de 2022, con la entrada en concurso de Hytasal, Osprey se hizo cargo de las fincas que correspondieron a Hytasal tras la aprobación de la reparcelación y que eran los del uso industrial. Dentro de los terrenos que adquirió el inversor estadounidense estaban las naves protegidas diseñadas por Aníbal González. Mientras tanto, los suelos de uso residencial se adjudicaron a Vegas de Guadaira, con la obligación de urbanizar todo el entorno.

Osprey ha intentado de una u otra forma que el otro propietario cumpliera con su obligación como urbanizador y así se lo ha transmitido a Canvives, actual propietaria de los suelos que fueron de Vegas de Guadaira. También trasladó esta situación de incumplimiento al Ayuntamiento de Sevilla con el propósito de sustituir al urbanizador.

La noticia publicada por ABC sobre el proyecto inmobiliario de Insur llevó a Osprey a tomar cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue remitir un burofax a Inversiones Inmobiliarias Canvives para, a la vista del incumplimiento de su obligación, dar por resueltos todos los acuerdos entre Hytasal (hoy Osprey) y Inmobiliarias Vegas (hoy Canvives) por los que se cedieron los aprovechamientos urbanísticos en el Sector Hytasal a cambio de que Canvives asumieran, de forma íntegra y exclusiva, la obligación y el coste de urbanización del Sector Hytasal.

Además, dado que los aprovechamientos urbanísticos revierten y corresponden a Osprey, se insta a Canvives «a abstenerse de vender, transmitir, gravar, ceder o disponer, por cualquier título, de los mismos». Y esto se lo ha hecho saber a la Gerencia de Urbanismo y a Insur.

A la vista de que la situación continúa sin ninguna solución, Osprey, que considera que existe «mala fe» en la actuación de Canvives, que pretende dejar el cumplimento de sus obligaciones a su exclusiva voluntad con el perjuicio económico que ello supone a para Osprey, ha presentado demanda el pasado jueves en los juzgados de lo Civil de Madrid, confiando la dirección jurídica a la letrada Sofia Acuña, socia de MA Abogados.

Este paso enquista la situación de los suelos de Hytasa, con el consiguiente riesgo de que afecte a su desarrollo y al de cualquier proyecto, dada la declarada intención de Osprey de declamar sus derechos por las vías que corresponda.