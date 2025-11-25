Suscríbete a
El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El desarrollo urbanístico de las naves de Hytasa llega a los tribunales

Osprey Sevilla S. L., que se quedó con las parcelas de la empresa cuando entró en concurso de acreedores, ha demandado a Inversiones Inmobiliarias Canvives por no cumplir con su obligación de urbanizar este sector del Cerro del Águila

Insur levantará un barrio en las naves de Hytasa con una torre de más de 20 plantas

Antiguas instalaciones Hytasal en el Cerro del Águila, en una imagen de archivo
Antiguas instalaciones Hytasal en el Cerro del Águila, en una imagen de archivo Rocío ruz
Jesús Díaz

El desarrollo urbanístico de las naves de Hytasa que pretendía Insur llega a los tribunales por un litigio, no obstante, ajeno a la promotora sevillana y que enfrenta a dos de los propietarios de los suelos ubicados en las antiguas instalaciones fabril del ... Cerro del Águila.

