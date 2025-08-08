Suscríbete a
El Casco Antiguo es el segundo distrito de Sevilla que más población pierde en la última década

El éxodo de vecinos del Centro coincide con el encarecimiento de la vivienda y la sobredimensión de los pisos turísticos

El peso demográfico de Sevilla se traslada del norte al sur

Sevillanos y turistas en una plaza del Salvador con toldos veraniegos
Sevillanos y turistas en una plaza del Salvador con toldos veraniegos Juan Flores
Pepe Trashorras

Los datos demográficos de Sevilla por distritos son desiguales, pero reflejan muy bien realidades como cuáles son los nuevos focos urbanísticos de la ciudad, los puntos más saturados por los apartamentos turísticos o aquellos en los que se nota más el incremento del precio ... de la vivienda.

