El Casco Antiguo es el segundo distrito de Sevilla que más población pierde en la última década

Los datos demográficos de Sevilla por distritos son desiguales, pero reflejan muy bien realidades como cuáles son los nuevos focos urbanísticos de la ciudad, los puntos más saturados por los apartamentos turísticos o aquellos en los que se nota más el incremento del precio ... de la vivienda.

En este contexto, si examinamos las cifras del padrón municipal correspondientes a 2015 y 2025, hay seis distritos que ganan población y otros cinco que la pierden. Si los incrementos los lidera Bellavista-La Palmera seguido del distrito Este-Alcosa-Torreblanca (donde sube un 4,58%), Cerro-Amate (un 3,13%) y Los Remedios (un 2,76%), el Casco Antiguo protagoniza la segunda de las mayores caídas demográficas, sólo por detrás del distrito Norte. La antigua ciudad intramuros se ha dejado en la última década 2.742 vecinos, lo que se traduce en un 4,63% de su población.

Así, actualmente hay un total de 56.535 personas empadronadas en el Centro de la ciudad, que comprende los barrios de San Lorenzo, San Gil, Feria, San Julián, Santa Catalina, la Encarnación, San Vicente, el Museo, el Arenal, la Alfalfa, Sn Bartolomé y Santa Cruz. Zonas que, junto al Casco Antiguo de Triana, constituyen los barrios históricos de la ciudad, donde se localiza el grueso de sus atractivos turísticos y monumentos más destacados.

Más turismo, menos vecinos

Si los distritos Bellavista-La Palmera y Este-Alcosa-Torreblanca lideran el crecimiento poblacional al tratarse de las dos grandes áreas de expansión urbanística y residencial de la ciudad, el foco del Casco Antiguo es el del sector terciario, y las viviendas y comercios de proximidad han dejado paso progresivamente a las grandes cadenas comerciales, los hoteles y los pisos turísticos, cuya desmedida aprobación y apertura está expulsando año tras año a los vecinos del Centro.

A la mencionada situación también contribuye el impresionante aumento del precio de la vivienda, que ha crecido un 64,47% en lo relativo a la venta entre julio de 2015 y el mismo mes de 2025, alcanzando los 3.919 euros por metro cuadrado de media, y un 56,82% en el mercado del alquiler en el mismo período y ya se sitúan de media en 13,8 euros por metro cuadrado al mes, según recogen los datos del portal inmobiliario Idealista.

Muy ligeramente por debajo de las pérdidas de población del Casco Antiguo se sitúa Triana, con una caída del 4,53% en la última década –que asciende al 11% en los últimos veinte años, como ya expuso este periódico hace unas semanas–. El distrito Sur pierde un 4,19% desde 2015, mientras que San Pablo-Santa Justa sufre un descenso del 3,84% de sus habitantes. Macarena y Nervión prácticamente se mantienen, con unas leves subidas del 1,67% y el 0,28%, respectivamente.