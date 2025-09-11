Suscríbete a
ABC Premium

Desalojan a los obreros del Museo Arqueológico por la posible presencia de gripe aviar en el Parque de María Luisa

Este jueves se detectó un doble brote tanto en el Alcázar como en La Puebla del Río, aunque aún no constan casos humanos

El Gobierno confirma dos brotes por gripe aviar, uno en el Alcázar de Sevilla y otro en La Puebla del Río

Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa
Un empleado de seguridad cierra la puerta de acceso al parque de María Luisa ep
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A petición del Ayuntamiento de Sevilla, muy pendiente de todo lo que rodea al tema por parte de la delegación de Parques y Jardines, la Policía Local desalojó el pasado jueves a los obreros que vienen trabajando en las obras de más de tres años ... de duración previstas en el Museo Arqueológico de Sevilla ubicado en el corazón del Parque de María Luisa, que fue clausurado de forma preventiva en la misma jornada al haber sido encontradas cinco aves muertas por un nuevo posible brote de gripe aviar, extremo que sí fue confirmado oficialmente por el Gobierno de España tanto en el Alcázar de Sevilla como en La Puebla del Río, alcanzando hasta la fecha los cinco brotes existentes entre la capital y la provincia en una cuestión de salud que se sigue extendiendo conforme pasan los días.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app