La dependienta de una juguetería revela cuál es el juguete que va a arrasar estas navidades: «Que no tarden en pedirla porque se van a quedar sin ella»

En las fiestas de Navidad, si hay una fecha que hace especial ilusión a los más pequeños es el día en el que los Reyes Magos reparten regalos por todas las casas. Eso sí, para que sus Majestades acierten con sus presentes, los ... niños y niñas mandan sus cartas con sus deseos y peticiones, algo que es recomendable hacer con tiempo.

Y es que no es raro, como ya ha pasado otros años, que un juguete cause especial sensación entre los más pequeños y, por ello, se agote. Así lo advierte una dependienta de la juguetería Osorno, en la calle San Pablo, quien ha revelado en una entrevista para ABC de Sevilla cuál es el juguete que va a arrasar estas Navidades: «La Bratz de Lola Índigo ha sido un 'boom' este año. Los niños que quieran pedirle a los Reyes una, que no tarden mucho porque se van a quedar sin ella«, avisa.

Estos son los juguetes que van a arrasar estas Navidades

«Es verdad que, últimamente, cada vez tardan más en traernos esas cartas para los niños el día 5», comenta la dependiente de la citada juguetería. Por ello, lo mejor siempre es adelantar la carta a los Reyes Magos ya que las previsiones de aumento de precios y la alta demanda de los juguetes más populares podrían dejar sin stock a más de uno si espera hasta el último momento.

Especial atención, además, hay que prestar a algunos juguetes que señala esta dependienta: «Está súper de moda este año el de silicona, que es un muñeco que realmente parece de verdad«, comenta, para especificar debidamente que esa es »una súper novedad, 'Crea tu Reborn', para que la niña o el niño pueda elegir el modelo que le guste, la ropa que le guste y el nombre que quiera«.

Asimismo, como ya se ha adelantado, «la Bratz de Lola Índigo ha sido un 'boom' este año«. Sin embargo, la trabajadora de esta juguetería matiza que »Lego, balones de fútbol, juegos de mesa... Juguetes clásicos, los de toda la vida, son los que siempre suelen pedir los niños en sus cartas«

¿Cuáles han sido los juguetes más vendidos en 2025?

Por otra parte, de cara a ese esperado día de Reyes y a los regalos que esperan los más pequeños, conviene tener en cuenta cuáles han sido los juguetes más vendidos en 2025, por medio de un listado que ofrece Amazon. Lo más destacable es que los juguetes más vendidos han sido mayormente de tipo educativo y de control remoto. Entre los favoritos destacan un coche teledirigido con giro 360° de la marca Rodzon o un anillo volador LED multicolor de la marca TOSY.

Coche teledirigido con giro 360°, de la marca Rodzon, que destaca como uno de los juguetes más vendidos en Amazon en 2025 amazon.es

Otros juguetes que destacan entre los más vendidos en Amazon en 2025 son un maletín médico, un Furby Furblets, una canasta de baloncesto infantil con pelotas y un kit de golf con tapete, pelotas y palos, entre otras muchas opciones.