La dependienta de una juguetería revela cuál es el juguete que va a arrasar estas navidades: «Que no tarden en pedirla porque se van a quedar sin ella»

Conviene adelantar la carta a los Reyes Magos ante posibles subidas de precios y la alta demanda de algunos productos

Artabán, la nueva tienda de juguetes de Pepe Pinreles en Los Remedios, abre sus puertas: «Es otra vuelta de tuerca»

Este es el recorrido oficial de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026: calles por las que pasará y novedades

Inmaculada Ruiz Muñoz y Álvaro Galván

En las fiestas de Navidad, si hay una fecha que hace especial ilusión a los más pequeños es el día en el que los Reyes Magos reparten regalos por todas las casas. Eso sí, para que sus Majestades acierten con sus presentes, los ... niños y niñas mandan sus cartas con sus deseos y peticiones, algo que es recomendable hacer con tiempo.

