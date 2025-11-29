El delegado del Gobierno guarda silencio sobre el registro de la UCO en la Plaza de España por el caso Pineda

Han pasado casi dos meses y medio desde que ABC destapara la investigación judicial y de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el socialista Rafael Pineda, quien fuera el principal asesor de Pedro Fernández en la Delegación ... del Gobierno en Andalucía, en cuyas dependencias en la Plaza de España de Sevilla se personaron agentes de esta unidad especializada del Instituto Armado este pasado lunes para hacerse con todos los correos del que fuera jefe de gabinete de este organismo desde 2018, cuando accedió de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» político.

Pero ni antes ni después de la visita de los investigadores de la UCO a oficinas del Gobierno central en Sevilla ha movido al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, de su silencio con respecto a este asunto que salpica de lleno a quien fuera su principal asesor en este cargo. «No va a realizar ninguna declaración de un asunto que está judicializado y en investigación». Es la explicación de la Delegación del Gobierno a este periódico tras solicitar una valoración de Fernández sobre el caso Rafael Pineda.

Éste no es el único caso judicial que afecta al entorno de Pedro Fernández. El pasado mes de septiembre, también, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exdirigente socialista Santos Cerdán por favorecer presuntamente con contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones, acordó crear una pieza separada para investigar la rama andaluza del denominado caso Koldo. En el epicentro de esta trama de mordidas que afecta a las provincias de Sevilla, Granada y Jaén se encuentra Antonio Fernández, conocido como 'Toño', el que fuera coordinador del actual delegado del Gobierno en Andalucía desde abril de 2021 hasta octubre de 2022, y su hermano Daniel, quienes recibieron supuestamente contratos públicos amañados «a cambio de determinados premios».

De otro lado, el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla tiene abierta una causa para investigar hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios vinculados a la operación urbanística que llevó a cabo una sociedad de Olga Pérez, mujer de Rafael Pineda, quien fue gerente de Lipasam y delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sevilla en la etapa del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.

Olga Pérez, odontóloga de profesión, fue la única persona que ofertó en el verano de 2016 el procedimiento de arrendamiento de una parcela de diez mil metros cuadrados en el Higuerón propiedad de Emvisesa. Consiguió el contrato por cuarenta años. Después, en 2024, tras una primera subasta fallida de la empresa pública de vivienda en 2022 y una rebaja considerable del valor de los suelos, fue la única persona, a través de Higuerón Real Estate, que ofertó por comprar dichos suelos por 1,7 millones de euros. En dicho solar hay instalado un Burger King, una gasolinera y un KFC.

Cinco meses después Higuerón Real Estate, de la que era socio un empleado del holding empresarial Burger King Spain, logró vender por 3,9 millones la parcela a una sociedad del holding empresarial. Entre las personas que se repartieron los beneficios millonarios de la operación, investigada por la UCO, está un jefe de servicio de Emvisesa, ya despedido.

Sin embargo, la investigación de la UCO antes de toparse con la parcela del Higuerón descubrió como presuntamente Rafael Pineda, aprovechando su cargo en la Delegación del Gobierno en Andalucía, hacía gestiones en favor de un empresario del ocio nocturno investigado por narcotráfico (arreglo de papeles para trabajadores inmigrantes o la intermediación con el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, para la reapertura de un local de copas en el pueblo) a cambio de dádivas. De ahí que acordasen una averiguación patrimonial del matrimonio Pineda-Jiménez, donde afloró la «operación comercial sospechosa» de la parcela del Higuerón.

Rafael Pineda dimitió de su cargo el último día del mes de agosto para supuestamente unirse a un proyecto político del alcalde de La Línea, Juan Franco, algo que desmintieron desde la propia formación política a ABC. Dos semanas después de su dimisión, este periódico informaba de que la UCO había visitado Emvisesa por documentos sobre la parcela de su mujer.