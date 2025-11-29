Suscríbete a
El delegado del Gobierno guarda silencio sobre el registro de la UCO en la Plaza de España por el caso Pineda

El socialista Rafael Pineda fue el jefe de gabinete de Pedro Fernández hasta el pasado mes de agosto, puesto en el que entró en 2018 con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis

Los agentes de la UCO acuden a la Delegación del Gobierno en Andalucía por el correo de Pineda

La juez ordena a Empleo buscar el contrato del asesor de Pedro Sánchez en Dos Hermanas para el hipódromo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ayer en Lebrija
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ayer en Lebrija Europa press
Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Han pasado casi dos meses y medio desde que ABC destapara la investigación judicial y de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el socialista Rafael Pineda, quien fuera el principal asesor de Pedro Fernández en la Delegación ... del Gobierno en Andalucía, en cuyas dependencias en la Plaza de España de Sevilla se personaron agentes de esta unidad especializada del Instituto Armado este pasado lunes para hacerse con todos los correos del que fuera jefe de gabinete de este organismo desde 2018, cuando accedió de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» político.

