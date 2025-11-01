Suscríbete a
De la misa la media

Dejad que los niños se acerquen

Iglesia en sevilla

El cura se mueve mucho, gesticula, invita a la oración, anima a cantar, sonríe a todo el mundo y da la homilía con el micro en la mano sin estarse quieto ni un momento

Dejad que los niños se acerquen
Javier Rubio

Javier Rubio

Misa de niños en la Parroquia de San Juan Bautista de San Juan de Aznalfarache

  • Fecha: 26 de octubre

  • Hora: 12:00

  • Asistencia: lleno, gente en los pasillos, más de 250 personas

  • Preside: Atef Eshak Keryakes Tawadrous

  • Ornato: macetas con aspidistras

  • Música: coro parroquial de guitarras

De la misa de San Juan de Aznalfarache salió uno como de 'Los domingos', el peliculón de Ruiz de Azúa sobre la vocación religiosa, tan lleno de matices que no se sabe por dónde empezar. Así que dejemos que el título nos guíe ... esta vez. La del domingo en San Juan Bautista fue una misa de niños, esa aclaración conviene desde el principio. Y esta, en concreto, la primera vez que acudían los del Despertar a la Fe, chiquitines de 6 o 7 años, revoltosos e ingenuos como un celemín de angelitos traviesos que pueblan nuestros cuadros.

