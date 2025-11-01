Dejad que los niños se acerquen

De la misa de San Juan de Aznalfarache salió uno como de 'Los domingos', el peliculón de Ruiz de Azúa sobre la vocación religiosa, tan lleno de matices que no se sabe por dónde empezar. Así que dejemos que el título nos guíe ... esta vez. La del domingo en San Juan Bautista fue una misa de niños, esa aclaración conviene desde el principio. Y esta, en concreto, la primera vez que acudían los del Despertar a la Fe, chiquitines de 6 o 7 años, revoltosos e ingenuos como un celemín de angelitos traviesos que pueblan nuestros cuadros.

Pero se portaron bien. Mejor que algunos padres, a los que hubo que recordar que andaban en recinto sagrado para guardar silencio antes de que comenzara el oficio religioso, justo después de un ángelus que tal parecía que íbamos a salir todos a apagar fuegos de lo veloz que se rezó. Los otros lectores -ya saben, una misa 'muy participada'- aun de menor edad leyeron más despacio. O eso intuimos porque no había forma que la chavalería se acercara al micro y nos quedamos in albis con buena parte de las moniciones, lecturas y oraciones. Y la única adulta encargada de las lecturas, también directora del coro musical, tuvo que pedir el relevo a mitad de epístola paulina por un inoportuno golpe de tos.

Pero es que además, era una misa de niños de segunda comunión. ¿Y eso qué es? Pues dos chavales vestiditos para la ocasión, con sus velas encendidas en la procesión de entrada y sentados justo delante del altar, que celebraban en su parroquia después de haber hecho la primera comunión, un día y una semana antes, respectivamente. No es mala idea darle continuidad así a la vida sacramental.

Los niños eran los protagonistas. En el presbiterio (no menos de una treintena rodeó el altar durante la plegaria eucarística entera, invitados a subir por el párroco) y en la asamblea (los que se preparan para la primera comunión y sus hermanitos bebés que berreaban de vez en cuando). En la consagración, el oficiante se giró y les mostró las especies eucarísticas a todos los asombrados chiquillos. Y el gesto de la paz fue efectivamente el recreo eucarístico. Todo impregnado de inocencia, ingenuidad, alegría espontánea… ya se sabe (cf. Mt 18, 3)...

Desde luego, era una misa muy diferente a las de otras parroquias. Porque aquí el cura se mueve mucho, gesticula, invita a la oración, anima a cantar, sonríe a todo el mundo y da la homilía con el micro en la mano sin estarse quieto ni un momento. Atef Keryakes es egipcio de nación y vino de Tarrasa al año siguiente de la preconización del arzobispo Saiz Meneses pasando por los Pajaritos. El diácono, recién ordenado, es Erson Patrick Rosario da Cruz, de Cabo Verde, así que puede que la de San Juan sea la parroquia más católica (etimológicamente hablando) de la archidiócesis.

El padre Atef vive con alegría la celebración y algo de eso se contagia al pueblo. Desde su primera pregunta en la homilía, está claro que quiere agradar: «¿Están contentos los niños de estar aquí?». Y luego pregunta por cómo rezan y cuánto antes de dormir, con el mismo cuajo con el que los chiquillos levantan la mano. Conecta. Y predica sobre el día de las personas sin hogar, cuyo cartel cuelga de un ángulo del altar.

Invitó a los niños a rezar con él: «Gracias, Señor, porque nos has dado casa, comida, buenos padres, buenos catequistas, buenas personas que nos ayudan, buenos colegios. Te pedimos, Señor, por los hermanos nuestros sin hogar, ni comida, ni cama, manda tu caridad sobre ellos». También en el memento de difuntos tuvo un recuerdo para quienes han muerto sin un techo bajo el que cobijarse.

Para los mayores, en la segunda parte de la homilía, previene contra la soberbia alabando la virtud de la humildad: «No hay mentira piadosa, es contra la verdad y cuando estoy contra la verdad, me agobio».

En la comunión, el padre Atef se vino hasta mitad del templo para aligerar la fila, todo impregnado de una espontaneidad que, a tenor de cómo estaba la iglesia de llena, es cautivadora.