Declarado un incendio dentro del hotel Don Paco de Sevilla Las llamas han surgido en una habitación de la cuatra planta y han sido movilizados bomberos, Policía y 061

El céntrico hotel Don Paco, en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, ha sido la tarde de este domingo el escenario de un incendio declarado en el interior de una de sus habitaciones y saldado sin consecuencias.

Según han informado a ABC fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, el suceso habría sido detectado sobre las 19,30 horas en una habitación de la cuarta planta.

Han sido movilizados efectivos de la Policía Nacional, el 061 y los bomberos, según los cuales el incendio era «de envergadura», solicitando asistencia urgente de facultativos médicos.

Han sido desplegados seis camiones de bomberos, dos ambulancias de los bomberos y dos del 061, así como efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, si bien finalmente la situación, controlada en aproximadamente media hora, no ha dejado heridos como tal, sino tan sólo cuatro huéspedes asistidos por inhalación de humo, así como turistas preocupados por no poder acceder al hotel, que fue reformado hace pocos años.