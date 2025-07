La Cumbre de la ONU, un nuevo revés en los plazos para la instalación de los toldos en la Avenida

Este verano será el del estreno de los toldos de sombra en la Avenida de la Constitución. Así lo anunció hace unos meses el Ayuntamiento de Sevilla y así será, aunque los plazos de montaje de la nueva infraestructura se han dilatado más de ... lo esperado en un principio. Como adelantó este periódico hace unos días, la intención de la Gerencia de Urbanismo es que «en breve» empiecen a colocarse las lonas en los dos tramos de esta calle en los que se dispondrán, una vez superados los trámites requeridos por Patrimonio y salvados otra serie de inconvenientes. Sin embargo, la previsión ha sufrido estos días un nuevo y ligero revés a cuenta de la Cumbre de la ONU.

La idea era que esta semana los primeros operarios aparecieran ya por la Avenida de la Constitución, aunque finalmente no ha podido ser así. El férreo dispositivo de seguridad que han puesto en marcha los agentes de la Policía Nacional en la zona lo ha impedido, porque era incompatible con la maquinaria que debía desembarcar en la calle para hacer posible que se empezaran a colocar los necesarios anclajes de los vientos en las fachadas seleccionadas para ello. En concreto, la presencia de altos mandatarios en hoteles cercanos como el Querencia o el Alfonso XIII, o la celebración de la recepción de los Reyes de España en el Alcázar del domingo, hicieron que fuera recomendable aplazar unos días más el montaje.

La clausura en el día de ayer de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo de la ONU despeja definitivamente el camino para la llegada de los toldos a la Avenida de la Constitución. Por tanto, es cuestión de horas que empiecen a instalarse las estructuras, incluso hoy mismo podrían iniciarse los trabajos, aunque por ahora el Ayuntamiento prefiere no dar una fecha concreta por si surgiera algún inconveniente más de última hora que no está previsto. Eso sí, fuentes municipales confirman que, teniendo en cuenta los plazos recogidos en el contrato para el proceso, las velas de sombra al completo no estarán terminadas de colocar hasta la segunda mitad del mes de julio, más tarde de lo deseado.

En dos zonas

En total, se invertirán más de 290.000 euros en entoldar la Avenida de la Constitución en dos tramos, ya que se dejará libre el espacio comprendido entre el edificio del Archivo de Indias y la esquina de la parroquia del Sagrario con la calle Alemanes, evitando que se produzcan interferencias visuales en la Catedral. El proyecto aclara que las lonas de sombra se instalarán en una primera parte que iría desde la Puerta Jerez hasta el cruce con la calle Santander, y en un segunda que comprendería el espacio que hay entre la calle Alemanes y la Plaza Nueva. Entre ambas suman una superficie de 1.296 metros cuadrados.