Cultura pide que el tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla evite el paso por el Cortijo de Cuarto

Con las obras de los tres primeros tramos de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla en marcha, la Consejería de Fomento trabaja ahora en los últimos detalles del estudio informativo del tramo Sur, el que conectará el Prado de San Sebastián con ... el Hospital de Valme y dará servicio al Virgen del Rocío, el Estadio Benito Villamarín o el nuevo barrio de Palmas Altas. La intención de la Junta de Andalucía es que este documento entre en fase de exposición pública antes de finales de este año, incluyendo en él todas las alternativas que exige una operación urbanística de esta trascendencia. En el mismo se incluirá el reciente informe arqueológico emitido por los técnicos de la Consejería de Cultura en el que se plantea una solución definitiva para la llegada del suburbano al barrio de Bellavista, optando por una de las cuatro opciones que se manejaban hasta el momento.

En este sentido, Cultura considera que la mejor alternativa de todas para que el metro llegue desde Palmas Altas al Hospital de Valme es que lo haga a través del depósito judicial de vehículos, la glorieta de anexa a Jardines de Hércules y la Venta de Antequera, y atravesando al completo el bulevar de Bellavista hasta desembocar en el centro hospitalario. Con esta apreciación se pide no estimar la opción de que la línea 3 Sur del Metro de Sevilla pase, como se había planteado, por el entorno del Cortijo de Cuarto y de la ermita que allí se sitúa. Este informe arqueológico determina que, en caso de que el trazado atravesara esta zona de la ciudad, se podría producir una afección de consideración en un espacio que tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), generando consecuencias tanto en el entorno natural que allí existe, como en el propio edificio de la ermita y en la propia Romería de Valme que anualmente se celebra en estos terrenos.

Fuentes de la Consejería de Fomento han asegurado a este periódico que este informe arqueológico no es vinculante al cien por cien y que es una alternativa más. Es decir, que no es el documento en el que se define el trazado definitivo de la línea 3 Sur del Metro de Sevilla, algo que se producirá cuando se ultime del todo el estudio informativo en el que trabajan los técnicos y en el que se incluirán un total de cuatro alternativas de trazado. Sin embargo, es evidente que la que será la propuesta final no debe entrar en contradicción con lo que indican desde Cultura, que sólo avala el paso del suburbano por el bulevar de Bellavista y no las otras tres opciones que afectan al Cortijo de Cuarto. O lo que es lo mismo, es un avance que deja entrever con toda claridad cuál será al final el recorrido que tendrá esta línea para llegar desde Palmas Altas hasta la que será su última parada en el Hospital de Valme. Y este, vistas las exigencias arqueológicas, está claro que no pasa por Cuarto.

Soterrado o en superficie

Uno de los aspectos que queda todavía por definir del tramo Sur de la línea 3 del Metro de Sevilla es si alguna parte del trayecto irá en superficie o si será soterrado al completo. Esta diatriba también se incluye en las distintas alternativas que se incorporan al estudio informativo que está terminando de ajustarse. En este sentido, una vez que el suburbano salga del Prado de San Sebastián continuaría por la avenida de la Borbolla, contando con una parada junto a la Plaza de España y otra en el Parque de María Luisa. A partir de aquí, no hay dudas de que seguirá por la avenida de la Palmera y no por Manuel Siurot, como se planteó en su momento. Es ahí, en su paso por la Palmera, donde se barajan las dos opciones, tanto que transite en superficie como que vaya soterrado. Posteriormente, habrá también una estación a la altura del Hospital Virgen del Rocío, que permitirá dar servicio a otras clínicas y centros sanitarios de la zona.

Tras transitar por la puerta del Estadio Benito Villamarín, la línea 3 pasará a adentrarse en el barrio de los Bermejales, en un trayecto que también se podría resolver con un recorrido en superficie, según indican algunas de las alternativas. Desde esta zona llegará a Palmas Altas, prestando servicio al nuevo barrio que allí se construye y a una infraestructura fundamental como es la Ciudad de la Justicia, a la que ahora sólo se puede llegar en coche o a través de la lanzadera de Tussam. Finalmente, los más de 20.000 vecinos de Bellavista contarán también con varias paradas del Metro de Sevilla y lo harán, según todo parece indicar, con un itinerario que cruzará el bulevar del barrio, acercándose por tanto a Jardines de Hércules y prescindiendo de la idea inicial de cruzar el Cortijo de Cuarto, de modo que se evite cualquier afección a un momento que tiene una especial protección patrimonial.