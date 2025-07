Así cuida Icónica Santalucía Sevilla Fest del patrimonio de la Plaza de España

Mientras la presente edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest -que patrocina ABC- está a punto de terminar este próximo lunes con el concierto de Kylie Minogue, los responsables de la empresa Green Cow Music, organizadora del festival, han convocado este viernes un encuentro con los medios de comunicación para mostrar todas las medidas que han llevado a cabo este año para respetar no sólo el legado patrimonio de dicho espacio emblemático y del entorno del Parque de María Luisa, sino también para acogerse a las normativas de ruido que marca el Ayuntamiento de Sevilla.

El director de proyectos de Green Cow Music, Pablo Távora, ha señalado que esta productora tiene una «voluntad permanente de mejora y respeto hacia la Plaza de España y el Parque de Maria Luisa, ambos declarados BIC». En ese sentido, ha recordado que la Unión Europea promueve el uso del patrimonio con un turismo cultural sostenible. «Eso está detrás de la filosofía de Icónica Santalucía Sevilla Fest, ya que hemos querido recuperar el uso cultural con el que nació este espacio, pues fue creado para albergar grandes eventos». Además, ha comparado el uso cultural de la Plaza de España con otros espacios de gran valor patrimonial en España que se están usando para organizar festivales, como el teatro Grec de Barcelona, también creado en 1929 para la Exposición Universal de Barcelona ,o el teatro romano de Mérida, que tiene capacidad para 3.000 espectadores.

Távora ha comentado también que el aforo máximo de Icónica Santalucía Sevilla Fest es de 18.000 espectadores y ha recordado que ABC publicó en su momento que en el acto de inauguración de la Plaza de España en la Exposición Iberoamericana de 1929 asistieron entre 50.000 y 70.000 personas y que en una cabalgata que se organizó también ese año acudieron unas 100.000 personas.

La empresa Green Cow Music cuenta con un decálogo de conservación, entre los que destacan medidas como la protección de todos los pavimentos del recinto, sean originales o no. Además, todas las vallas están sustentadas sobre tableros, gomas especiales, etc. «El sonido que le llega a un paño cerámico de la fachada no es superior al de una aspiradora doméstica», aclara Pablo Távora, quien además ha indicado que «tenemos un equipo que controla bien los subgraves, por lo que el impacto sobre los elementos de la plaza es mínimo».

Aumento de presupuesto en el sonido

En esta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, se han invertido unos 40.000 euros sobre el presupuesto original para usar un sistema cardioide direccional de sonido. De este modo, se puede controlar mejor el audio y el impacto del ruido tanto en el Parque de María Luisa como en Los Remedios. «Hemos invertido para contar con la mayor gama de equipos», ha señalado Távora, quien además ha subrayado que el escenario no tiene una estructura convencional. «Ahora se permite una visión mejor de la Plaza cuando no está desplegada la pantalla. El incremento de presupuesto técnico y las medidas de protección del espacio son grandes». Asimismo, este responsable de Green Cow Music ha indicado que el puente de acceso al escenario está protegido con moquetas y se ha puesto una pasarela para desalojar los elementos técnicos. Asimismo, la planchada de protección del escenario tiene un sistema de protección del pavimento y todas las maquinarias pesadas se están manipulando con protección del pavimento.

Pablo Távora ha insistido también en que cada mañana después del concierto se realiza una limpieza exhaustiva de la ría de la Plaza de España, así como de otras zonas del entorno del Parque de María Luisa. También se atiende el cuidado de la bifauna. A ese respecto, desde Green Cow Music existe una coordinación con la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla para cuidar de la plaza. Respecto a las energías, se usa un sistema mixto eléctrico y de generadores de combustión. «Queremos que las próximas ediciones del festival sean al cien por cien con el uso de energía eléctrica y para eso estamos ya trabajando con un patrocinador», dice Távora, quien además subraya que en los últimos años «hemos reducido las emisiones de CO2».

Este técnico ha destacado también que el impacto visual del festival sobre la Plaza de España «es mínimo» porque las cotas de altura son mínimas y todo está a nivel de planta baja. «Las marcas se cubren para respetar las normativas de publicidad. Además, este año hemos creado un quiosco inspirado en los quioscos del 29 como los de los Jardines del Cristina. Es un quiosco que recupera la esencia del 29», dice Távora. Asimismo, el proyecto de iluminación se inspira en los proyectos primitivos de iluminación de la Plaza de España. «Aníbal González usó las dos torres como dos grandes faros para la ciudad. Esa iluminación la hizo un ingeniero francés de la AEG», ha dicho este responsable de Green Cow, quien además ha señalado que el cableado que hay sobre la torre sur respeta los pretiles de su fachada y que las maderas que se emplean son contra la compactación.