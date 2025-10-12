Suscríbete a
La Cuesta del Rosario de Sevilla reabre al tráfico a partir del martes tras casi cuatro meses de obras

El Ayuntamiento suprimirá los desvíos por la Plaza Nueva y la calle Granada, que volverán a recuperar el carácter peatonal con el que siempre han contado

Los coches vuelven a cruzar la Plaza Nueva por las obras de la Cuesta del Rosario en Sevilla

Los trabajos de reurbanización de la Cuesta del Rosario ya están finalizados
Mario Daza

Las obras de reurbanización de la Cuesta del Rosario ya han finalizado por completo. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este domingo la terminación de los trabajos que han permitido la transformación integral de una de las calles principales del Casco Antiguo de la ... capital hispalense, en la que se ha apostado por la implantación de la plataforma única y por la recuperación del adoquín de Gerena para su pavimento. En concreto, desde el pasado mes de julio se ha procedido a ejecutar una actuación que ha consistido en la repavimentación y la mejora de las infraestructuras en en esta vía, concretamente en el tramo entre las calles Ángel María Camacho y Francos, provocando desvíos continuados en el tráfico en la zona.

