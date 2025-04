Las cuentas de José Luis Sanz en Sevilla prevén quitar los coches de la Puerta Osario al Duque

El primer presupuesto de José Luis Sanz al frente del Ayuntamiento de Sevilla incluye la restricción del uso del vehículo privado en parte del Casco Antiguo. Las cuentas de gasto para 2024 incorporan una partida de casi 30 millones de euros para peatonalizar ... el eje entre Puerta Osario y Plaza del Duque, una de las medidas que formaban parte del 'Plan Respira' impulsado por al anterior ejecutivo del PSOE y que contó desde el inicio de su tramitación con el rechazo de los concejales populares. Una decisión que fuentes municipales consultadas por ABC de Sevilla justifican en el hecho de que, en caso de no incluirla, «se perderían los fondos europeos» concedidos para ejecutar el tranvibús, obligando al Ayuntamiento a devolver las cantidades ya recibidas y «dejando este proyecto a medias».

En concreto, el informe económico-financiero del borrador de los presupuestos municipales para 2024 incluye una subvención por importe de 18,56 millones de euros para el proyecto denominado 'Actuaciones de Movilidad para facilitar el acceso al intercambiador modal Santa Justa-Línea tranvía, Tranvibús, Renfe', cuyo presupuesto global asciende hasta los 29,47 millones de euros, incluyendo la aportación municipal al mismo. Entre las distintas actuaciones que se engloban dentro de esta inversión se encuentra la redacción del proyecto de peatonalización del eje comprendido entre la Puerta Osario y la Plaza del Duque, a la que se sumará también la implantación de una zonas de bajas emisiones (ZBE) que reducirá al máximo la tipología de los vehículos que tendrán permitido circular por la zona.

En la práctica, esta decisión financiera supone una apuesta por la limitación del uso del vehículo privado en una zona que está especialmente congestionada por el tráfico. Sin embargo, fuentes del gobierno municipal aseguran que, a pesar de incluirse la peatonalización en el presupuesto, «no significa que vaya a ejecutarse», ya que «estos proyectos pueden modificarse posteriormente», de modo que no se ejecuten con la misma exactitud que se especifica en el documento inicial. Por tanto, la intención que persigue el Ayuntamiento es cumplir con un trámite obligado para no perder a priori este ayudas europeas, aunque no tengan intención alguna de limitar el tráfico en el Centro. Al menos, insisten, hasta que «haya alternativas de transporte público y aparcamientos» para los sevillanos.

Cambios en el viario

Pero lo cierto es que el borrador de los presupuestos municipales para 2024 dice lo que dice, negro sobre blanco, y no deja lugar a dudas a que la redacción del proyecto de peatonalización desde Puerta Osario al Duque para la implantación de una zona de bajas emisiones cuenta con la financiación necesaria para ello. Incluso se añade el apellido de 'Plan Respira' en el mismo apartado en el que se especifica esta intervención. Otra cosa, bien distinta, es la voluntad real del gobierno. Sí parecen aseguradas otras actuaciones incluidas en este apartado como el proyecto de la obra civil para las instalaciones e infraestructuras vinculadas a la línea de tranvibuses que debe unir Santa Justa con la Plaza del Duque, así como la redacción del proyecto para acometer la segunda fase de ampliación del tranvía, entre Luis de Morales y Santa Justa, y la adquisición de una docena de tranvibuses eléctricos.

En caso de que el gobierno municipal obtenga finalmente el apoyo de algún grupo de la oposición para aprobar estas cuentas, el Ayuntamiento contaría con las herramientas necesarias para empezar con su cruzada al vehículo privado en el Casco Antiguo, algo a lo que se ha opuesto públicamente el alcalde de Sevilla en reiteradas ocasiones hasta que la ciudad contara con alternativas suficientes de movilidad. Por el momento, sus palabras no coinciden con los hechos, ya que el presupuesto señala que desde el próximo año se empezará a trabajar, aunque sin fechas concretas, para que la circulación de coches entre Puerta Osario y la Plaza del Duque pase a ser historia.