Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla tras 60 litros por metro cuadrado en 13 horas
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Las cuatro universidades de Sevilla suspenden sus clases por el temporal: sólo la Loyola tendrá clases online

La US, la UPO y la CEU Fernando III reaccionan ante la activación del Plan Territorial de Emergencias

Coches circulan por la calle López de Gomara de Sevilla
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El fuerte temporal que viene azotando a Sevilla está teniendo un impacto directo sobre la actividad lectiva de las principales universidades de la capital andaluza este miércoles, con miles de universitarios en la nómina de sus aulas. Así, han anunciado la suspensión de ... sus clases la Universidad de Sevilla (US), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad CEU Fernando III, mientras que la Universidad Loyola continúa con sus lecciones académicas pero siempre de manera online.

