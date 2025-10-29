Las cuatro universidades de Sevilla suspenden sus clases por el temporal: sólo la Loyola tendrá clases online

El fuerte temporal que viene azotando a Sevilla está teniendo un impacto directo sobre la actividad lectiva de las principales universidades de la capital andaluza este miércoles, con miles de universitarios en la nómina de sus aulas. Así, han anunciado la suspensión de ... sus clases la Universidad de Sevilla (US), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad CEU Fernando III, mientras que la Universidad Loyola continúa con sus lecciones académicas pero siempre de manera online.

Es lo que se ha decidido por los distintos organismos educativos a los que les compete decidir en base a la determinación tomada anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla de activar el Plan Territorial de Emergencias, donde este mediodía los alumnos de cuatro de las principales universidades han recibido distintas comunicaciones en las que se les aclara que no tendrán clases en el turno de tarde. Cabe reseñar que Sevilla sigue en alerta naranja por semejante tormenta que sigue dejando numerosas estampas de árboles caídos, mobiliario roto y coches superados por la alta cantidad de agua caída en tan poco tiempo.

En el caso de la Universidad de Sevilla, han sido suspendidas completamente todas las actividades académicas «ante la cantidad de incidencias que se están produciendo y las dificultades para la movilidad», es lo que suscriben miembros de la comunidad educativa de la Hispalense. Se siguen viendo entornos absolutamente anegados en la capital, y evidentes problemas para los medios de transporte que aspiran a poder llegar a sus destinos. Lo que sí aclaraban inicialmente desde la US es que las conserjerías estarían abiertas «para atender el resto de actividades programadas», así como el resto de servicios de carácter no académico. Pero finalmente han decidido posteriormente suspenderlo todo.

Evitar desplazamientos

En lo que concierne a la UPO, se ha aplicado el protocolo de actuación ante estos fenómenos adversos siempre de carácter meteorológico, elevando el nivel de alerta a al tres por tanta lluvia y viento fuerte. Se busca desde dicha universidad sevillana evitar desplazamientos por carretera al campus y por las inundaciones que se siguen viendo en algunos edificios de la Universidad, así como vías y carreteras. De ahí que también hayan sellado sus aulas. La Universidad CEU Fernando III ha sido la siguiente en hacerlo, elevando a tres las universidades cuyas clases han quedado ya sin efecto.

Por último, la Universidad Loyola de Sevilla ha informado que ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha decretado la alerta roja por fuertes precipitaciones en la provincia de Huelva, y considerando su posible evolución hacia el interior, se ha activado también un protocolo en dicho centro sevillano y se ha procedido a cerrar, como medida de prevención, el Campus de Sevilla y todas las instalaciones. Se suspende el formato presencial, no así las clases que se impartirán en modo online a través de la plataforma de la Loyola a los alumnos que la integran.