Aparatoso accidente en Sevilla con cuatro heridos tras salirse de la vía un coche en la A-92 sentido Torreblanca La Policía Local activó desvíos evitando riesgos para el tráfico, hasta la llegada de los efectivos de la Guardia Civil

Nuevo accidente de tráfico este fin de semana en Sevilla, concretamente en la madrugada del pasado sábado en la que a partir de las 4.30 de la mañana se produjo un siniestro vial por la salida de la vía de un vehículo en la carretera A-92 km 1.2 sentido el barrio sevillano de Torreblanca.

Hasta cuatro personas que viajaban en dicho turismo resultaron heridas, tal y como especifican Emergencias Sevilla en su cuenta de X, por esta salida de la vía a altas horas de la madrugada en la que no se vieron implicados más coches.

Así las cosas, y al caer restos en la carretera A-92, la Policía Local activó desvíos evitando riesgos para el tráfico, hasta la llegada de los efectivos de la Guardia Civil que llegaron hasta la zona afectada para asistir a los heridos.

Del mismo modo, también se personaron miembros de bomberos para asegurar la zona y movilizar el vehículo. Emergencias Sevilla subraya que ha sido a partir de las 10.00 de la mañana de este domingo, unas cinco horas y media después del accidente, cuando ha quedado finalmente normalizado el tráfico en este punto de la A-92 km 1.2 sentido Torreblanca.