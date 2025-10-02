Los cuatro grandes proyectos de Sevilla que ha desbloqueado la Junta de Andalucía

Durante décadas, Sevilla ha acumulado una larga lista de asignaturas pendientes, proyectos enquistados que simbolizaban la falta de voluntad política. El Gobierno de Juanma Moreno ha querido hacer de la capital uno de los escaparates de su gestión y, en apenas seis años, ha ... puesto en marcha cuatro de los grandes asuntos que llevaban años bloqueados: la ampliación del metro, la reapertura del Hospital Militar, la reactivación del Estadio de la Cartuja y la rehabilitación de las Atarazanas. El presidente sacó pecho ayer de estas actuaciones durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en las Atarazanas, ya que son proyectos que los gobiernos anteriores dejaron enquistados.

La Línea 3 del metro

Las obras de la Línea 3 Norte del metro ha sido, sin duda, el anuncio más simbólico. El suburbano, inaugurado en 2009, permaneció más de una década sin avances. Con Moreno, la Junta ha desbloqueado la financiación conjunta con el Estado y ha iniciado los primeros tramos del recorrido que unirá Pino Montano con el Prado de San Sebastián, con una previsión de transporte de más de 13 millones de viajeros al año. La inversión supera los 1.300 millones de euros, cofinanciados con el Estado, con un horizonte de obras que transformará la movilidad metropolitana.

El Militar, bandera del SAS

Otro de los hitos ha sido la recuperación del Hospital Militar Vigil de Quiñones. Cerrado en 2004 y deteriorado durante casi dos décadas, el complejo se convirtió en un emblema del abandono institucional. La pandemia aceleró los planes de la Junta, que abrió sus primeras instalaciones en 2021. Hoy, el centro cuenta con más de 300 camas operativas, áreas de especialidades, consultas externas y un proyecto de ampliación que lo consolidará como uno de los ejes del sistema sanitario sevillano.

El Olímpico resucitó

El Estadio de la Cartuja es otro ejemplo de parálisis superada. Tras años de decadencia y con apenas actividad deportiva, el PSOE llegó a plantear hasta su derribo. La Junta asumió su gestión en 2020, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa. Desde entonces, el recinto se ha consolidado como sede de la selección española, finales de la Copa del Rey y grandes conciertos internacionales. Su reactivación ha supuesto no solo devolverle la vida a una infraestructura infrautilizada, ahora sede provisional del Betis, sino que ha situado a Sevilla en el mapa de los grandes eventos.

La catedral civil de Sevilla

El último gran proyecto desbloqueado han sido las Atarazanas. El gótico astillero medieval llevaba décadas envuelto en disputas judiciales y administrativas. La Junta, en colaboración con la Fundación La Caixa y posteriormente con Cajasol, ha impulsado una rehabilitación que ha permitido abrir por fin sus naves, a la espera de la segunda y definitiva fase. La obra, valorada en más de 20 millones de euros, simboliza la recuperación del monumento principal de Sevilla en cuanto a la arquitectura civil.