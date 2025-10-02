Suscríbete a
Los cuatro grandes proyectos de Sevilla que ha desbloqueado la Junta de Andalucía

Juanma Moreno saca pecho por las obras del estadio de la Cartuja, el metro, el Militar y las Atarazanas

Juanma Moreno reabre «unos días» las Atarazanas tras 30 años de abandono

Las Atarazanas, ya tras las obras de rehabilitación
Las Atarazanas, ya tras las obras de rehabilitación EP

J. M. R.

Durante décadas, Sevilla ha acumulado una larga lista de asignaturas pendientes, proyectos enquistados que simbolizaban la falta de voluntad política. El Gobierno de Juanma Moreno ha querido hacer de la capital uno de los escaparates de su gestión y, en apenas seis años, ha ... puesto en marcha cuatro de los grandes asuntos que llevaban años bloqueados: la ampliación del metro, la reapertura del Hospital Militar, la reactivación del Estadio de la Cartuja y la rehabilitación de las Atarazanas. El presidente sacó pecho ayer de estas actuaciones durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en las Atarazanas, ya que son proyectos que los gobiernos anteriores dejaron enquistados.

