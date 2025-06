CSIF denuncia fallos de logística y de luz en facultades de Sevilla antes de las oposiciones docentes

La responsable de CSIF Educación Sevilla, Manuela Tagua, ha denunciado varias incidencias registradas en las oposiciones docentes de este sábado en la provincia, entre las que se encuentran la ausencia de luz en algunas facultades o errores de tipo logístico, según el sindicato.

Se trata de un mensaje difundido también por CSIF en la red social 'X', donde replica declaraciones de la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, recogidas por Europa Press, en las que señala una «absoluta normalidad» en el inicio de las oposiciones.

La titular de Educación sí hace alusión en esta intervención a una incidencia en la prueba en la especialidad de Audición y Lenguaje, que ha retrasado su inicio porque en algunos tribunales no habían llegado todas las copias del examen, problema que se resolvió para que pudieran comenzar todos a la vez, como procede, indica la Junta.

Por su lado, el sindicato ha asegurado que «en algunos casos, hasta justo antes de comenzar el examen, no ha habido luz en la facultades«, mientras que »en otros, han llegado solo la mitad de los exámenes y casos prácticos, teniendo que esperar los opositores para poder comenzar«. »E incluso en otros, no han podido marcharse tras terminar su examen, porque no habían llegado las pegatinas identificativas de los mismos«, ha sostenido.

Además, CSIF Sevilla ha recordado que las oposiciones «afectan no solo a los opositores sino también a los tribunales», y ha puesto el foco en las condiciones que padecen las personas que los conforman con «situaciones en las que tienen que corregir hasta diez exámenes por día«. »Teniendo en cuenta que el examen ha durado cuatro horas y media, eso se traduce en jornadas de trabajo mucho más allá de las ocho horas establecidas por ley«, ha recordado.

El sindicato ha instado a la consejería liderada por María del Carmen Castillo «a revisar las condiciones en la que estos tribunales trabajan, y asimismo, las condiciones en las que los opositores concurren a sus exámenes».