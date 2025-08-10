El cruce del Hospital Virgen Macarena, reducido desde este lunes a un carril por las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla Se trata concretamente del cruce de Doctor Fedriani con las calles Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón

Las obras del tercer tramo de la Línea 3 Norte supondrán la reducción a un carril por sentido en el cruce de Doctor Fedriani con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, a la altura del Hospital Virgen Macarena, a partir de este lunes 11 de agosto. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda coordina así con el Ayuntamiento un plan de movilidad para continuar con las obras sin que se corte totalmente la circulación en ninguna de las avenidas que llegan a él, que seguirá como hasta ahora.

La reducción de carriles se debe a la realización de catas y demolición del firme de la esquina de Dr. Fedriani con Dr. Marañón, para localizar las conducciones y servicios de la zona y así proceder en una fase posterior a su desvío para permitir la ejecución de las pantallas de la estación Virgen de Macarena. Por otro lado, el próximo 18 de agosto se iniciará la ocupación de la franja de aparcamientos de la zona izquierda en Dr. Fedriani sentido hospital Virgen Macarena, manteniéndose un carril por sentido hasta la Ronda Urbana Norte para iniciar la demolición del firme para la ejecución de la reposición de la línea de saneamiento.

En las áreas delimitadas cercanas al acerado se ejecutará una línea de pilotes para la protección de las zanjas de las canalizaciones que, en algún caso, tienen cinco metros de profundidad y van junto a los acerados, en la zona ocupada hasta ahora por el carril bici y los aparcamientos. Con esta medida se busca garantizar la seguridad de las excavaciones para que no haya deslizamientos de tierra que puedan afectar a los trabajadores ni a los edificios colindantes.

La Consejería de Fomento continúa así la planificación de las obras de la Línea 3 Norte tratando que haya las mínimas afecciones al tráfico posible. Aquellos que tengan dudas sobre estas nuevas afecciones al tráfico podrán hacer sus consultas a través del correo electrónico habilitado con motivo de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es) o en las dos oficinas de atención a la ciudadanía que ha abierto la Junta de Andalucía: una en la sede del Distrito Norte, en Pino Montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Este tercer tramo, que va de San Lázaro a la Macarena y llega al cruce de la Ronda Histórica, ha contado con una inversión de más de 178 millones de euros. Con el inicio de este tramo, la Junta de Andalucía ya tiene en obras más del 60% de esta línea. La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico).

El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Súpernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo norte cuenta con 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas. El trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.