Suscríbete a
ABC Premium

Arranca la campaña electoral para buscar al nuevo rector de la Universidad de Sevilla

Los siete candidatos se repartieron por distintas facultades para iniciar la captura de votos de cara al 30 de octubre

Arranca la campaña electoral para buscar al nuevo rector de la Universidad de Sevilla
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este miércoles se llevó a cabo el pistoletazo de salida de la campaña electoral para elegir un nuevo rector o rectora en la Universidad de Sevilla. Los siete candidatos iniciaron su agenda que les llevará a recorrer numerosos centros educativos de la US antes de ... enfrentarse a la primera votación que tendrá lugar el 30 de octubre, un día después del final de la campaña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app