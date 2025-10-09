Arranca la campaña electoral para buscar al nuevo rector de la Universidad de Sevilla

Este miércoles se llevó a cabo el pistoletazo de salida de la campaña electoral para elegir un nuevo rector o rectora en la Universidad de Sevilla. Los siete candidatos iniciaron su agenda que les llevará a recorrer numerosos centros educativos de la US antes de ... enfrentarse a la primera votación que tendrá lugar el 30 de octubre, un día después del final de la campaña.

Pastora Moreno llevó a cabo su puesta en escena en la campaña en la Facultad de Geografía e Historia. Con su propuesta 'Únete al cambio', la Catedrática de Periodismo propone transparencia, independencia política, eliminación de la burocracia o la descentralización del poder. Promete la evaluación compensatoria, viajes de estudio por cada grado financiados por el rectorado, así como medidas como la mejora de transportes, alquileres de pisos, ayudas y becas.

Carmen Vargas, con su campaña 'La Universidad que nos une', dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral en la Facultad de Farmacia, donde estuvo arropada por decenas de personas que se acercaron a interesarse por el programa de la que fuera vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización. Cita medidas clave en su programa electoral como la creación de una Oficina de Alojamiento Universitario; un plan de choque contra la burocracia o un modelo participativo y transparente, para que la rendición de cuentas de la rectora sea un ejercicio cotidiano y verificable.

Presentación de Carmen Vargas en la Facultad de Farmacia

Otra ex vicerrectora, Ana López, presentó en la Facultad de Psicología su programa 'Pensando en ti'. Destacan como ejes transversales de su programa el cambio en el estilo de gobernanza, centrado en la proximidad, la transparencia, la colaboración y la escucha activa. También habla de la simplificación de procesos y la digitalización de los mismos y una apuesta por la internacionalización o la elaboración de un plan de sostenibilidad.

Alfonso Castro tuvo su puesta en escena en la facultad de Geografía e Historia, en una propuesta bajo el lema 'Ya es la hora' en la que los objetivos de base son descentralizar la gestión universitaria y la desburocratización de la institución.

Alfonso Castro, durante su comparecencia

Ángeles Gallego tuvo un doble turno en la jornada del miércoles con sus visitas a Turismo y Ciencias del Trabajo. Algunas de las principales medidas que propone son un gobierno participativo e inclusivo, transparencia en la gestión, más autonomía en los centros o crear una gerencia de infraestructuras.

El programa 'Universidad en acción' de Manuel Felipe Rosa comenzó su ronda de comparecencias en la ETSI, donde el candidato pudo explicar puntos de su programa. En el mismo inciden en la gobernanza eficiente, una reforma del mapa de titulaciones, la conciliación en el mundo universitario o mejorar la proyección externa de la US.

Presentación de la candidatura de José Luis Gutiérrez en la Facultad de Económicas y Empresariales abc

José Luis Gutiérrez arrancó con su 'Cambiamos contigo' en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con más de 700 personas asistentes. Entre sus ideas a desarrollar en la campaña, una nueva forma de cogobernanza, trabajar «de abajo a arriba» y combatir la «atrofia institucional» y la «aplastante burocracia» de la institución.