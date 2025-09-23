Cristóbal Soria denuncia el robo de cobre de su coche en Sevilla: «Será muy común en los próximos años»

El colaborador de televisión Cristóbal Soria ha relatado en un vídeo para Espejo Público la desagradable situación que vivió en Sevilla, donde sufrió el robo de los cables de carga de su coche eléctrico mientras realizaba unas compras.

«Me encuentro que me han cortado los cables del cargador del coche… para quedarse con el cobre que hay dentro», explicaba en un vídeo publicado en TikTok. Según cuenta, había dejado el vehículo cargando en un Carrefour cercano a su domicilio mientras echaba la primitiva y llevaba unos trajes a la tintorería.

Soria detalló que tras presentar la correspondiente denuncia, los agentes le advirtieron de que se trata de un delito cada vez más habitual: «La policía se ríe y me dice que de único nada, que esto es un robo que en los próximos años será muy común por el auge de los coches eléctricos y la composición de los cables. Este robo viene para quedarse», aseguró.

El exdelegado del Sevilla y actual tertuliano televisivo subrayó el malestar que generan este tipo de actos vandálicos, no solo por el daño material, sino también por la «cara de tonto» con la que uno se queda tras el incidente.

Un robo que será cada vez más habitual

La denuncia de Soria pone de relieve un fenómeno creciente en varias ciudades españolas: el robo de cobre de los cables de carga de los coches eléctricos, que se ha convertido en un objetivo para los ladrones debido a su valor en el mercado negro. Las autoridades advierten de que este tipo de delitos podría intensificarse en los próximos años, coincidiendo con el aumento de la movilidad eléctrica.

En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron mostrando su sorpresa y solidaridad con Soria, mientras otros apuntaban a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los puntos de recarga públicos para evitar que este tipo de robos se multipliquen.