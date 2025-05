Cristina Rubio: «Quien ríe el último no siempre ríe mejor»

Otro negocio emblemático de Sevilla al que no le queda más remedio que echar el cierre. La tienda de disfraces Pichardo se despide después de 73 años regalando risas y buenos momentos a los ciudadanos. Una noticia que ha sobrecogido a muchos y que rápidamente ... se ha extendido por toda la ciudad. Es más, Diego Díaz, hijo de los fundadores y quien está a cargo del negocio, reconoció a ABC no haber tenido tiempo ni para terminar de poner los carteles de liquidación cuando se hizo público.

Aunque la razón detrás del cierre sea la jubilación y la falta de continuidad de esta saga, la situación a la que se enfrentan los comercios de toda la vida es muy complicada. El centro de la ciudad se convierte cada vez más en un lugar donde el vecino y el negocio de la esquina se sienten extraños en su propia casa.

Por lo menos hasta ahora las despedidas de soltero que día tras día llegan a Sevilla podían favorecer al comercio de barrio. En los bazares se estarán frotando las manos al tiempo que sacan su delantales de flamenca y de torero, por la vía libre que dentro de seis meses dejará Pichardo. Y si no, siempre quedará internet. Eso sí, que no nos coja en apagón, porque que quien ríe el último no siempre ríe mejor.