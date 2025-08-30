Cristina Rubio: «Con las obras de Sevilla no queda otra que armarse de paciencia»

Este fin de semana será el último de vacaciones para la mayoría de los sevillanos. El lunes 1 de septiembre se vuelve a la rutina a los trabajos y la ciudad recibe a sus vecinos dándole un lavado de cara a muchas de sus calles. ... El alcalde declaró hace poco que «Sevilla está obras», algo se comprueba fácilmente dando una vuelta por su barrio.

Desde mantenimiento del acerado, sustitución del saneamiento a obras de mayor calado como en la que nos encontramos en Pages del Corro, de las mas importantes de este curso que comienza. Solo en plano urbanístico en estos momentos se contabilizan más de 60.

Obras que son necesarias pero que hasta que concluyan van a causar muchas incomodidades a los vecinos y para las que no quedara otra que armarse de paciencia; especialmente al volante. Más aún cuando son muchas las zonas en las que la acumulación de obras simultáneas la convierten en ratoneras.

En ABC les contamos todos esos trabajos que se están llevando a cabo ahora mismo distrito a distrito; así como los que comenzarán en las próximas semanas como por ejemplo las obras en la plaza nueva o en la calle imagen.