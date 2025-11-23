Cristina García, psiquiatra: «El 90% de los menores que atendí en el hospital sufrían bullying pero no se abrió ningún protocolo, pese a pedirlo»

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.

-El acoso escolar, conocido con el término anglosajón «bullying» ha cobrado de nuevo actualidad tras el suicidio de la adolescente sevillana Sandra Peña. ¿Le están llegando cada vez más casos a las consultas de este tipo a usted y a sus colegas?

-El buylling ha existido siempre pero no con la normalización y banalización que existe hoy en día. Quiero contar abiertamente que durante el verano de 2023 fui la referente de adolescentes en el Hospital San Juan de la Cruz, en Úbeda. El 90% de chicos y chicas que atendí estaban padeciendo buylling en el instituto o en el colegio. Hice informes para que por favor abrieran el protocolo de acoso. Y me frustraba muchísimo porque en todos esos meses no abrieron ni un solo protocolo de buylling de los que solicité. Se ha hecho muy mal y se sigue haciendo. Siento en el alma lo ocurrido con Sandra Peña y desde aquí me muestro disponible para cualquier cosa que pueda aportarles, tanto a sus familiares como personas allegadas. Por cada muerte por suicidio al menos 6 personas significativas del entorno de esa persona se ven gravemente afectadas.

-¿Se ha suicidado alguno de sus pacientes a causa del «bullying»?

-Que yo sepa no. Pero es cierto que a todo profesional de la salud mental en algún momento se nos va a suicidar al menos un paciente pero si ya no lo seguimos, cambiamos de trabajo o de ciudad muchas veces no nos enteramos.

-¿Le dieron alguna razón o explicación en los colegios o institutos para no abrir ni un solo protocolo de los que solicitó durante ese periodo de 2023?

-Esto me ocurrió trabajando en el verano de 2023. La mayoría no me respondían por lo que no había respuesta, otros que desde la tutoría y la jefatura tomarían medidas, pero la realidad es que ni tomaban medidas ni abrían los protocolos correspondientes. Recientemente, he atendido un caso de un duelo migratorio de una familia procedente de Latinoamérica que justo al llegar a España y escolarizar al menor (10 años) se cebaron con él: agresiones, insultos, quitarle la comida, amenazarlo para que no lo contara…se me ponen los pelos de punto, honestamente. Hoy con 12 años está en tratamiento intensivo.

-Tradicionalmente las víctimas del bullying suelen ser niños poco sociables o con algún defecto físico. ¿Se empiezan a detectar casos de bullying por su origen o nacionalidad?

-No estoy de acuerdo con eso, los casos de buylling que me han tocado a mí eran hacia chicos y chicas con todo tipo de características y familias. Distintos orígenes, dentro y fuera de España, diferentes estatus socioeconómicos… Muchas veces el líder o la líder elige a alguien que es sociable y sin defectos físicos simplemente porque les da por esa persona.

-La crueldad infantil no es algo nuevo. ¿Cuál cree que puede ser la causa de esta crueldad y cómo se la podría combatir?

-La mayoría de veces el líder o la líder es una persona tremendamente vulnerable que utiliza el mecanismo inverso para ocultar sus carencias. A estos abusadores estaría bien detectarlos pronto tanto por ellos mismos como por las víctimas, ya que en un corto, medio o largo plazo habrá secuelas para ambas partes.

-¿Qué tipo se secuelas deja en las víctimas?

-Desde trastornos de estrés postraumático hasta falta de confianza en los demás por miedo a que ocurra lo mismo. También problemas de autoestima y de autoconcepto, ya que muchos de ellos se cree que se merecen que le hagan eso y no lo cuentan a sus padres. Suelen tardar un tiempo en contarlo, les da vergüenza.

-El bullying siempre ha existido pero ahora ya no se queda en los colegios y centros educativos y entra en las casas de sus víctimas a través del móvil y de las redes sociales, lo que se denomina ciberbullying. ¿Agrava esta circunstancia sus efectos y consecuencias?

Sin duda sí. El ciberbuylling tiene el factor añadido del anonimato, con el cual cualquier persona se puede sentir más envalentonada escondiéndose detrás de un personaje inventado. A su vez, el ciberbuylling está 24/7/365 ya que puede ocurrir en cualquier lugar y contexto, por lo que las víctimas pueden sufrir durante más tiempo sin tregua. Es muy peligroso, entre otros, el caso de los chicos de Almendralejo que con Inteligencia Artificial habían creado unas fotos falsas con el rostro de las compañeras de clase y del pueblo con conductas sexualizadas.

-Un estudio de la Fundación Anar y de la Fundación Mutua Madrileña habla de dos o tres niños por aula que sufren bullying en España. Tapar los casos de bullying o quitarles importancia diciendo que son «cosas de niños» ¿a dónde nos conduce?

A que no se abran protocolos de actuación que deben ser únicos y específicos para cada menor ya que cada unx tiene unas circunstancias y a que lleguemos a casos extremos como el suicidio. Llevo casi 10 años involucrada en la atención clínica e investigación sobre el suicidio, desde mi TFG (trabajo fin de grado) con el Dr. Lucas Giner, uno de los psiquiatras más reputados de España y que más sabe sobre conducta suicida. Hice el TFG sobre «Suicidalidad e identidad de género». Me involucré en eso porque en la Navidad de 2015 se suicidó a causa del buylling un menor trans llamado Alan en Barcelona y eso me marcó mucho. No aceptaban su identidad de género en el ámbito escolar y no podía más. Quise dedicarme a las minorías sociales y profundizar en el tema.

-Hay padres que no aceptan que sus hijos puedan ser acosadores y no afrontan este problema. ¿Estos niños pueden tener también trastornos mentales?

Desde luego que sí. Las secuelas van a ir a ambas partes. Para los padres es complicado asumir ya que sienten mucho sentimiento de culpa de que su hijo tenga o haya tenido ese comportamiento. Pueden llegar a sentir que han fallado como padres.

-La ONG internacional Bullying sin Fronteras habla de 300.000 víctimas al año en España y coloca a nuestro país a la cabeza del mundo en acoso escolar. Y ya hay varias voces que piden que se trate el bullying como a la violencia de género. ¿Cuál es su opinión?

-Mi opinión es que en estos dos casos que cita se dan situaciones de relaciones asimétricas. Siempre hay una víctima y un maltratador que no están en igualdad de condiciones, en este caso podríamos estar horas hablando de la historia del patriarcado y las diferencias sociales/ económicas/ emocionales de la mujer respecto al hombre incluso a día de hoy. En el buylling ocurre algo parecido en algunos casos y es que las víctimas se sienten parte del grupo adquiriendo ese rol de «maltratado». Esto obviamente no se realiza de forma consciente pero es una forma de poder pertenecer, ya que lo que todos los seres humanos necesitamos y deseamos pertenecer a una comunidad, incluso de esa manera, aunque parezca difícil de creer. Por lo general la víctima tarda tiempo en contárselo a sus padres (en algunos casos incluso dos años al igual que a los tutores por vergüenza o por sentir que se merecen que se les trate así…). En otras ocasiones son los padres los que observan cambios conductuales y acuden a hablar con los tutores.

-¿Qué señales de alarma ofrece una víctima de bullying y qué recomienda que hagan los padres que las detecten?

-Que lleve rotas las cosas, que le quiten el bocata en el recreo, que pase los recreos solo o que haya una bajada brusca en el rendimiento académico… Ante la minimísima duda hago una llamada a que los progenitores acudan al centro escolar y pregunten por este tema.

-El estudio de Anar dice que un 20 por ciento de las víctimas de bullying ha intentado suicidarse. ¿Qué se puede hacer desde la psiquiatría para tratar de rebajar esta cifra?

-Yo creo que el primer paso y clave es la detección precoz para poder acompañar al menor en este proceso y ayudarle a reparar las cicatrices que esta situación deja.

-¿Existen terapias eficaces en este momento para tratar a estos niños y adolescentes víctimas de acoso?

-En cuanto a psicoterapia, hay muchas escuelas, no me podría decantar por una concreta porque depende de la situación, sintomatología o vivencias del menor. Diría que las terapias de tercera generación son las más adecuadas para tratar el componente de trauma en ambas partes.

-¿Las víctimas pueden convertirse en verdugos cuando se hacen mayores, como ocurre a veces con los niños víctimas de malos tratos en el ámbito familiar?

-En mi experiencia clínica he tenido un caso que se pasó de ser la persona acosada a la persona acosadora al cabo de los años. Por ambas razones esta persona se sentía muy culpable ya que conscientemente no quería hacer daño a otras personas, pero las experiencias que vivimos, unas más que otras, nos marcan hasta tal punto que de forma inconsciente actuamos como jamás creíamos que podríamos actuar. Sin duda, que pedir ayuda también. Hay que decirles a las víctimas que nadie los va a juzgar.