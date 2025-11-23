Suscríbete a
entrevisTa

Cristina García, psiquiatra: «El 90% de los menores que atendí en el hospital sufrían bullying pero no se abrió ningún protocolo, pese a pedirlo»

Elegida por la plataforma Doctoralia como mejor psiquiatra de España, recuerda que se involucró en esta lacra social a raíz del suicidio de un chico trans por acoso escolar: «Cada suicidio afecta muy gravemente a otras seis personas del entorno de la víctima»

La mejor psiquiatra infantil de España: «El estrés me produjo una depresión de la que aún me estoy recuperando»

«TikTok es una droga sin sustancia, habría que cerrarla»

La psiquiatra infanto-juvenil Cristina García Bernal, elegida como la mejor profesional de España en Doctoralia
Jesús Álvarez

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca.

