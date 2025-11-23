Cristina G. Bernal, la mejor psiquiatra de España: «El estrés me produjo una depresión de la que aún me estoy recuperando»

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca. Que reconociera que sufrió una depresión (de la que aún se está recuperando) humanizó a esta profesional de la salud mental a los ojos de sus pacientes, que la animaron desde el inicio de su enfermedad.

-¿Qué cree que han valorado más sus compañeros y pacientes de su trabajo para elegirla como la mejor psiquiatra joven de España?

-Mi filosofía de trabajo y parte de ella proviene tanto de mis valores personales como aspectos que he admirado de mis maestros mientras me formaba, pero sobre todo de los aspectos que rechazaba. Me prometí que jamás sería como ellos.

-¿A qué se refiere?

-A que me dicen que es difícil encontrar un psiquiatra con empatía y capacidad de escucha. Creo que este primer puesto es un cierre o un inicio de 4 años. Mis pacientes, con los que mantengo una muy buena relación terapéutica, entendieron muy bien que yo no pudiera seguir trabajando porque había enfermado. De hecho, me mandaron ánimos y apoyos. Jamás lo olvidaré.

-¿Enfermó por estrés?

-Sí, mi estrés que procedía de varias fuentes: el cambio de trabajo, la extrañeza de mis pacientes, el echar de menos a mi familia, dificultades laborales en el nuevo trabajo (no el actual), problemas serios con la vivienda. Esto ocurrió en Barcelona, donde no duré más de 6 meses. Todo fue muy hostil y padecí una depresión mayor de la que aún me estoy recuperando.