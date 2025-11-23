Suscríbete a
entrevista

Cristina G. Bernal, la mejor psiquiatra de España: «El estrés me produjo una depresión de la que aún me estoy recuperando»

Pacientes y colegas de la plataforma Doctoralia destacan su empatía y capacidad de escucha: «Mis pacientes entendieron que dejara de tratarlos porque había enfermado y me mandaron ánimos. Jamás lo olvidaré», dice

«TikTok es una droga sin sustancia, habría que cerrarla»

«El 90 por ciento de los menores que atendía en el hospital sufrían bullying y no se abrió ningún protocolo de protección, pese a pedirlo»

Cristina García Bernal en una foto de estudio
Jesús Álvarez

Jesús Álvarez

Cristina García Bernal ha sido elegida por pacientes y colegas que forman parte de la plataforma Doctoralia como la mejor psiquiatra de España. Con sólo 33 años, esta jiennense de Linares formada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de brillante expediente académico, ... ha logrado un reconocimiento que le llega tras abrir una consulta privada en Sevilla y empezar a trabajar en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Virgen de la Vega de Salamanca. Que reconociera que sufrió una depresión (de la que aún se está recuperando) humanizó a esta profesional de la salud mental a los ojos de sus pacientes, que la animaron desde el inicio de su enfermedad.

