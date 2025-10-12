La Sevilla subterránea: criptas y pasadizos con la historia oculta de la ciudad

Sevilla ha incorporado recientemente un nuevo e importante recurso a su ya de por sí potente circuito cultural y turístico, con el nuevo programa estable de visitas guiadas a la cripta arqueológica del Patio de Banderas, mostrando el resultado de las excavaciones acometidas en ... este enclave entre los años 2008 y 2014, para rescatar vestigios de la más primigenia presencia humana en el espacio que hoy constituye la ciudad hispalense.

En esta cripta subterránea de unos 100 metros cuadrados, bajo tierra, es posible admirar restos arqueológicos que se remontan incluso hasta el siglo IX antes de nuestra era (a.n.e.). Entre ellos, destacan columnas de la antigua Hispalis romana, construcciones asociadas a un monasterio paleocristiano y estructuras de una serie de edificaciones musulmanas del siglo XI, que reflejan la riqueza histórica que atesora la ciudad.

Pero el caso de la cripta arqueológica del Patio de Banderas no es el único a la hora de abordar los tesoros patrimoniales de Sevilla que se encuentran soterrados o no directamente accesibles para el gran público.

La abundancia patrimonial de Sevilla es tal, que también bajo tierra o entre paredes es posible acercarse a la historia de la ciudad, quizá con el encanto de lo recóndito.

Este recorrido por la Sevilla subterránea comienza muy cerca del Patio de Banderas, en el Real Alcázar, declarado Patrimonio Mundial y al cual está íntimamente asociada la mencionada plaza pública hispalense, al encuadrarse en su propio recinto.

Y es que en el Real Alcázar es posible visitar el semisótano abovedado en el que se cimentó en el siglo XIV el palacio del rey Don Pedro I o palacio Mudéjar. Se trata de una cámara de 280 metros cuadrados conformada por una sala central con cuatro bóvedas mudéjares y el resto con dos bóvedas, reacondicionada desde 2018 como espacio expositivo del monumento.

El Alcázar cuenta además con pasajes ideados con fines de defensa, si bien la tradición cuenta que Pedro I se sirvió de algunos de ellos para sus aventuras amorosas con María de Padilla.

La propia Catedral, también Patrimonio Mundial desde 1987 al igual que el Alcázar, conserva especialmente la cripta de los arzobispos de la Parroquia del Sagrario, con los restos mortales de seis arzobispos de Sevilla, un obispo de Jaén y un obispo de Pamplona. Este enclave incluso habría acogido temporalmente los restos de Cristóbal Colon, que ahora se encuentran en otro lugar de la Catedral. En la Capilla Real del templo, además, reposa una cripta con los se pulcros de Pedro I y María de Padilla.

E incluso en el Patio de los Naranjos de la Catedral, antiguo sahn de la desaparecida mezquita, muy reformado por sus sucesivas restauraciones, es posible encontrar dos túneles usados como aljibes en la época islámica, abundando en el patrimonio subterráneo catedralicio.

Muy cerca del templo metropolitano, la iglesia colegial de El salvador cuenta igualmente con sus propios subterráneos, que muestran la historia más antigua del monumento, desde sus orígenes romanos a su posterior uso como mezquita por mandato de Umar Ibn Adabbas, cadí de Isbiliya;antes de que el edificio adquiriera su actual estructura de templo barroco.

La ruta continúa como no por la cripta arqueológica de la plaza de la Encarnación, bajo el complejo urbanístico de las Setas, el bautizado como Antiquarium. Con casi 3.300 metros cuadrados de extensión del yacimiento, este enclave conserva notables restos arquitectónicos de carácter histórico.

Al detalle, este espacio conserva de manera musealizada vestigios de una factoría romana de salazones del siglo I; restos de un conjunto de casas y calles romanas de los siglos II al VI; y construcciones de una vivienda del periodo islámico de entre los siglos XII y XIII, junto con elementos como mosaicos, hornos o fuentes.

También del periodo romano ha sobrevivido hasta estos días la cisterna de la plaza de la Pescadería, datada en el siglo II de la era actual y documentada durante la remodelación urbanística de dicho espacio público allá por el año 2006.

El recinto está conformado por tres naves cada una de las cuales tendría una longitud de 41 metros y una anchura de cinco metros, si bien tan sólo se ha podido excavar la oriental, en la que se detecta su colmatación y abandono a partir del siglo quinto.

Otro de los tesoros subterráneos de Sevilla se sitúa en el conjunto monumental de San Luis de los Franceses, construido entre 1699 y 1731 y auténtica joya del barroco pleno. El complejo está conformado por la iglesia, la capilla doméstica y, además, una cripta que conecta ambos espacios.

En los estudios realizados hace aproximadamente una década, se ha analizado que se usó esta cripta como lugar de enterramiento, tanto de presumiblemente jesuitas y novicios como de monjas e incluso niños.

La sala principal de este enclave subterráneo es equivalente en tamaño y forma al crucero de la antigua iglesia, circundada por un túnel curvo que recorre toda la extensión de la cripta.

Incluso en la periferia del casco histórico, en la antigua Fábrica de Artillería, es posible contemplar en una de las salas de su sector rehabilitado como nuevo contenedor cultural unos sillares históricos localizados bajo rasante en las obras acometidas en este enclave, escenario de hallazgos de vestigios romanos.

Ya al otro lado del río, resulta obligado destacar la gran cripta arqueológica que bajo el mercado de abastos de Triana, acoge los restos arquitectónicos del que fuera castillo de San Jorge, otrora sede y prisión de la Inquisición. Este espacio conserva aspectos como el pavimento de las calles que conducían al que fuera puente de barcas de Triana, la vivienda del notario o la sala de audiencias. Muy cerca de su antigua sede, por cierto, el callejón escalonado de la Inquisición desciende desde la calle Castilla hasta el Paseo de la O.

A estos espacios subterráneos se unen los diferentes pasajes y pasadizos que salpican el ya de por sí laberíntico casco histórico de Sevilla, como el entramado de callejuelas que conectan diferentes espacios y habitaciones del suntuoso complejo hotelero de Las Casas de la Judería; en pleno barrio de Santa Cruz, antigua judería de la ciudad; o las reducidas galerías descubiertas en 1970 con motivo de unas obras en la calle Abades, que acoge vestigios de unas antiguas termas romanas.

Sin olvidar que la historia documentada refleja que en 1845, el Ayuntamiento puso su nombre a la calle conocida como «Entre cárceles», por estar en el pasadizo de la Cárcel Real, de la calle Sierpes, y la cárcel de la Audiencia, que estaba enfrente, proyectando así la existencia de dicho pasaje.

En 2021, sin ir más lejos, la propia Comisión de Patrimonio de Sevilla constaba el «hallazgo y la conservación del pasadizo encontrado» en un inmueble de la céntrica calle San Bartolomé que linda con la iglesia homónima, bajo el testero este del propio templo, levantado a finales del siglo XVIII en un espacio que otrora acogía una sinagoga judía. Un descubrimiento este, que pone de relieve que Sevilla aún guarda sus secretos.

Porque ya en el plano de la tradición oral, hay menciones a diferentes pasadizos en el casco histórico hispalense, como el que habría ordenado el duque de Montpensier para conectar el actual Palacio de San Telmo con el río, como vía de escape fluvial en caso de necesidad; galerías que conectarían supuestamente la iglesia de Santa María la Blanca con la calle Mateos Gago e incluso túneles bajo el Guadalquivir, porque Sevilla también es tierra de leyendas.