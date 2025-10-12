Suscríbete a
La Sevilla subterránea: criptas y pasadizos con la historia oculta de la ciudad

Desde el Patio de Banderas a la Encarnación, la Catedral o la Fábrica de Artillería, la ciudad hispalense guarda un atractivo patrimonio bajo tierra

Los pasadizos ocultos de la Sevilla sefardí

Un túnel subterráneo en Sevilla que conecta dos edificios históricos y que muy pocos han visto


Imagen de la cripta arqueológica de San Luis de los Franceses RAÚL DOBLADO
Fernando Barroso Vargas

Sevilla ha incorporado recientemente un nuevo e importante recurso a su ya de por sí potente circuito cultural y turístico, con el nuevo programa estable de visitas guiadas a la cripta arqueológica del Patio de Banderas, mostrando el resultado de las excavaciones acometidas en ... este enclave entre los años 2008 y 2014, para rescatar vestigios de la más primigenia presencia humana en el espacio que hoy constituye la ciudad hispalense.

