La criminalidad cae un 4,7 por ciento en Sevilla capital en el primer semestre Bajan los delitos sexuales, los robos con violencia y los hurtos pero suben la sustracción de vehículos y la cibercriminalidad

El último balance de infracciones penales del Ministerio de Interior, correspondiente al primer semestre del año, refleja que la criminalidad cayó un 4,7 por ciento en ese periodo con relación al mismo lapso de tiempo del año pasado. Al detalle, entre enero y junio de este año fueron contabilizadas 25.653 infracciones penales en Sevilla capital, frente a las 26.922 del mismo periodo del año pasado.

En la comparativa entre el primer semestre de este ejercicio y el del año pasado, destaca que el número de homicidios dolosos y asesinatos consumados se redujo un 20 por ciento, de cinco a cuatro casos. El número de homicidios y asesinatos pero en grado de tentativa cayó un 57,1 por ciento, de 14 a 22; mientras el número de delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se mantuvo en 189, al igual que los secuestros, uno en ambos casos.

Los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 8,3 por ciento, de 157 a 144, mientras los robos con violencia e intimidación bajaron un 11,6 por ciento, de 1.022 a 903. En esa misma línea, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones caen un 12,6 por ciento, de 929 a 816; y los hurtos un 13,5 por ciento, de 8.735 7.553.

Eso sí, la sustracción de vehículos sube notoriamente, un 25,7 por ciento, de 541 casos a 680, y el tráfico de drogas también asciende pero un 6,2 por ciento, de 129 infracciones a 137, siempre en la comparativa entre los primeros semestres del año anterior y del actual.

La cibercriminalidad sigue también con su tendencia ascendente y crece un 17,1 por ciento, de 4.686 a 5.486 infracciones penales; mientras en el conjunto de la provincia, la criminalidad cae un uno por ciento, de 51.449 a 50.955 infracciones penales.