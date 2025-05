Crimen de Pino Montano: el jurado declara culpable al hombre que mató a su tía asfixiándola «a traición»

El tribunal popular que enjuició la semana pasada en la Audiencia de Sevilla a Francisco Manuel Prados Bernardinos ha hecho público este martes su veredicto, en el que concluye que el acusado es culpable de matar en mayo de 2021 a su tía en su casa de Pino Montano, a la que estranguló con su camiseta «a traición», como la señalado el fiscal. La víctima, de 67 años y conocida como «Kuki», sufría una enfermedad degenerativa y precisaba de una silla de ruedas para desplazarse. Tenía reconocido un 86 por ciento de minusvalía y padecía además trastornos psicóticos.

Sobre las dos de la tarde de este martes el portavoz del jurado ha dado lectura al veredicto contra Francisco Manuel Prados, considerándolo culpable de dar muerte a la que fuera mujer de su tío asfixiándola con su camiseta en la madrugada del 27 de mayo de 2021 en su casa de la barriada de Pino Montano.

El día anterior, el 26 de mayo, ambos estuvieron juntos durante distintos momentos del día. La última vez que los vieron fue en un bar, donde mantuvieron una discusión. Entre las 00,00 y las 1,00 horas del 27 el acusado se dirigió al domicilio de la víctima en la calle Corral de Barquilleros. Aunque el acusado así lo reconociera y desde el inicio de la investigación se ha estado apuntado que el hombre y la mujer mantenían relaciones sexuales, incluso el día de los hechos, a cambio de que ella le pagara, el jurado considera no probado esta relación.

No estaba borracho

En esa franja horaria y estando en casa de la víctima, el acusado, «de manera sorpresiva, cogió su camiseta y, aprovechando que ella se encontraba de espaldas a él, colocó la prenda alrededor del cuello apretando fuertemente con el ánimo de acabar con su vida». Pero en ese primer intento no logró su objetivo y «volvió a enrollarle la prenda, apretándola de nuevo contra su cuello, maniobra que repitió varias veces hasta asegurarse que había logrado su propósito de acabar con su vida».

Aquella misma madrugada la Policía Nacional descubrió el cuerpo de 'Kuki' en su vivienda. Cuando llegaron los agentes al número 8 de la citada calle, se encontraron con el piso de la víctima cerrado. La rápida actuación policial estuvo provocada por la actuación de la hija del asesino, que sobre las cinco de la mañana recibió un mensaje de WhatsApp de su padre con una foto del cadáver y una petición de ayuda para deshacerse del cadáver y que todo pareciera un accidente, como ha remarcado el jurado.

El acusado fue detenido después del hallazgo. Fue interrogado en calidad de detenido y confesó su autoría en el crimen, aunque esto no le ha servido a la defensa, ejercida por la letrada Elena García, para que el jurado aprecie la atenuante de confesión, pues han precisado que la Policía ya había iniciado la investigación con la ayuda de la hija del investigado. Tampoco ha valorado el tribunal popular que el acusado actuara bajo los efectos de la ingesta de alcohol y pastillas, ya que buscó una coartada y deshacerse de las pruebas que le incriminaban, al tiempo que le contó a su hija todo lo que había sucedido con «lujo» de detalles.

Los mensajes al WhatsApp

Precisamente, en su declaración ante el jurado, el acusado aseguró que cuando cometió el crimen estaba «borracho» porque había bebido «ocho o nueve» litros de cerveza y estaba «de los nervios» porque la víctima le «atosigaba» y le estaba «chillando». Según su versión, sólo pretendía «que se callara» cuando la estranguló con su camiseta.

El primer día del juicio comenzó con la reproducción de una serie de notas de voz remitidas vía Whatsapp por el acusado a su hija, de entonces unos 20 años, después de cometer el crimen. «La he matado. Me la he cargado. La tengo aquí muerta. Me ha tocado tanto los huevos que la he asfixiado hasta matarla. La he estrangulado con mi camiseta». El acusado le pidió a su hija que acudiese a la vivienda de la víctima porque necesitaba «ayuda» para solucionar la situación.

«No me voy a comer 15 años por esta mierda», se le pudo escuchar varias veces en los audios que sirven de prueba. También se le escuchó decirle a su hija que no contase «nada a nadie» y reclamarle que se trasladase hasta la citada vivienda y le prestase «ayuda» para «inventar cualquier cosa». Y es que según una de las notas de voz, estaba «acojonado» ante la situación, ante la cual su hija le aconsejaba en otras notas de voz también reproducidas en la vista oral que se entregase a la Policía. Algo que rechazó entonces el procesado.

La Fiscalía reclama para el acusado una pena de 25 años por un delito de asesinato con alevosía pues actuó «a traición», siendo consciente de la discapacidad que tenía la víctima. Para el jurado, el acusado aprovechó la imposibilidad de defensa de la víctimas por sus limitaciones físicas.

En cambio, la defensa, ha solicitado la pena mínima legal para el delito de asesinato, quince de años de cárcel. El acusado, durante su declaración, aseguró que se arrepiente «desde el primer momento» de los hechos.