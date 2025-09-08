El crimen machista de Valdezorras es el primero en Sevilla este año, el octavo en Andalucía y el vigesimoséptimo en España

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato perpetrado este pasado domingo por un vecino del barrio de Valdezorras sobre su pareja, una mujer de 47 años de edad, en el domicilio del primero, donde la habría apuñalado en el abdomen, incluso eviscerándola, para después avisar él mismo de sus propios actos.

Por tanto, se trata del primer crimen machista en la provincia de Sevilla este año 2025, el octavo en la comunidad autónoma de Andalucía y el vigesimoséptimo en toda España.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado así «la obligación social de luchar contra los discursos negacionista de la violencia de género, que continúan aflorando, poniendo en peligro los pilares de nuestra sociedad democrática». También ha advertido de la necesidad de «ser claros a la hora de condenar un tipo de violencia que mata a las mujeres solo por el convencimiento de una denigrante y retrógrada supremacía machista».

En concreto, este hombre de 46 años residente en el número 3 de la calle José María Sánchez Estévez del barrio sevillano de Valdezorras habría matado a su pareja apuñalándola en el abdomen en su vivienda antes de las 13.30 horas del domingo, momento en el que la Policía Nacional tuvo constancia del crimen, tras avisar el propio autor de los hechos.

El presunto autor del crimen, descrito por sus vecinos como un hombre «conflictivo» que había tenido altercados previos y que podría tener relación con el consumo de sustancias estupefacientes, no contaba con antecedentes por violencia de género ni había sido denunciado previamente por la víctima, según ha confirmado la Policía Nacional.

Así, no figuraba información alguna sobre estas personas en el servicio de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), según ha quedado de relieve.

El delegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que «la víctima no siempre tiene ni el valor, ni la capacidad, ni voluntad de denunciar la situación, por lo que debe ser su entorno, familiares, amigos o vecinos, quienes den la voz de alarma a través de las herramientas de que disponen», entre las que ha destacado el 016, que atiende las 24 horas del día y asesora sobre situaciones de este tipo.

Según la información recabada por ABC, esta pareja de personas de 47 años ella y 46 años él mantenían una relación pero no eran convivientes, con lo que tampoco tendrían descendientes. Según la Policía Nacional, ella acudía con frecuencia a la vivienda de la calle José María Sánchez Estévez pero no residía como tal en ella.