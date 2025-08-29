Estos son todos los cortes de tráfico previstos en Sevilla para el Betis - Athletic Tras la exitosa puesta en escena en el debut liguero en la Cartuja, el Consistorio añade nuevas directrices a su dispositivo reforzando líneas de autobuses, entre otros

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo de la tercera Jornada de LaLiga que enfrentará este domingo, a partir de las 19,00 horas, al Real Betis Balompié y el Athletic Club en el segundo encuentro que celebra el club verdiblanco en el estadio de la Cartuja tras su estreno frente al Alavés que se saldó con triunfo merced a un gol de Lo Celso (1-0). Por un lado, y según ha informado el Consistorio en un comunicado, la empresa municipal de transportes Tussam reforzará el servicio habitual con 36 autobuses adicionales distribuidos entre las líneas 2 (Heliópolis-Virgen del Rocío-Polígono San Pablo-Puerta Triana), C1 y C2 (Circulares exteriores), además de tres lanzaderas específicas.

Desde dos horas antes del encuentro se incorporarán doce vehículos a estas líneas y, a la finalización, se activará un dispositivo de 30 autobuses, entre 8 y 12 por línea, distribuidos en tres paradas exclusivas situadas en las inmediaciones del estadio, la línea 2 tendrá su parada en Juan Bautista Muñoz, junto a la Escuela de Ingeniería; la C1 se situará en Camino de los Descubrimientos, a la altura de los Laboratorios de Ingeniería; y la C2 recogerá viajeros en Américo Vespucio, frente al CSIC. De forma complementaria, habrá un servicio de lanzadera entre el estadio y la estación de Metro de Blas Infante (aparcamiento P1), operativo desde dos horas y media antes y también al final del partido. Este servicio contará con entre diez y doce autobuses y, en el recorrido de vuelta, efectuará una parada en Torre Sevilla.

También prestarán servicio, solo a la finalización del partido, otras dos lanzaderas adicionales, cada una de ellas con cuatro autobuses. La primera conectará el estadio de la Cartuja con Sevilla Este, realizando únicamente paradas de bajada en el recorrido de la línea LE hasta la avenida de la Aeronáutica. La segunda unirá directamente el estadio con la Barqueta. En ambos casos, el servicio será gratuito en el trayecto de regreso.

En materia de seguridad, el dispositivo por parte de la Policía Local dará comienzo a las 12.00 horas con el control de estacionamientos en las zonas de influencia del estadio de la Cartuja, así como los primeros cortes en Vial Torre Sur, calle Ciencias Rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida de El Ocio. También se supervisará la venta ambulante en la zona autorizada y se vigilará la actividad ilegal en el entorno cercano al estadio.

Cortes de tráfico

El dispositivo de tráfico y los cortes de las vías de acceso se activarán a partir de las 16.00 horas en calle Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con Alonso Barba y glorieta Duquesa Cayetana de Alba con el Puente de la Barqueta. A partir de ese momento, solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados al estadio, y como máximo hasta una hora antes del partido.

Los cortes de tráfico permanecerán vigentes hasta el final del encuentro. El acceso a los parkings de Gol Norte (P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5) se realizará desde la SE-20 por la glorieta Instalaciones Deportivas La Cartuja. En el caso del P7 zona norte, la entrada será por la glorieta de RTVE, mientras que el P7 zona sur se accederá desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel. Asimismo, se ha habilitado un espacio específico para estacionamiento de motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto, junto al acceso al Túnel Sur frente al Rocódromo. La zona de encuentro de aficionados se mantiene en el acceso al Túnel Sur, junto al P1.

El Consistorio ha recordado que estará prohibida la doble fila en el Camino de los Descubrimientos, sobre todo desde la glorieta José María Japón Manzaneras hacia Marie Curie, dentro del Sevilla TechPark, así como en vías cercanas al perímetro del estadio que puedan afectar a las rutas de evacuación. El acceso al estadio quedará restringido a vehículos autorizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -que deberán llevar la acreditación visible-, además de residentes, servicios públicos, personas con movilidad reducida y vehículos de emergencias. En todos los casos, esta entrada estará permitida únicamente hasta una hora antes del inicio del partido.

En cuanto a los aparcamientos, los vehículos autorizados podrán acceder al P7 zona norte desde la SE-20 por la glorieta RTVE, mientras que la entrada al P7 zona sur se habilitará desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel. Los parkings B01 y B02 tendrán acceso desde Carlos III a la altura de la confluencia con Hermanos del Huyar, y los B03 y B04 lo harán desde Carlos III confluencia con Gregor J. Mendel. Para los vehículos PMR, se han reservado plazas específicas en la explanada del P1.1.

Plan especial de Lipasam

Asimismo, Lipasam ha diseñado un dispositivo especial de limpieza con motivo del encuentro que disputarán mañana el Real Betis Balompié y el Athletic Club en el estadio de la Cartuja. El operativo estará formado por 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán en tres fases --antes, durante y después del partido-- con el objetivo de garantizar un correcto servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

En primer lugar, antes del inicio del encuentro y una vez que las aficiones estén dentro del recinto, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del estadio con especial atención a los accesos principales. Posteriormente, tras la finalización del partido, se intervendrá de nuevo en todo el entorno aplicando barridos y baldeos con agua a presión, con el fin de eliminar restos y malos olores. Como en anteriores citas, Lipasam mantiene este refuerzo en todos los grandes eventos que se celebran en Sevilla, sumándose a las limpiezas programadas habitualmente.

Tres aparcamientos para aficionados

Asimismo, se han habilitado tres grandes aparcamientos para los aficionados. El primero, situado junto al estadio, con 500 plazas reservadas para empleados del recinto, del club y autoridades; un segundo en la bancada de la Expo, con capacidad para 4.000 vehículos; y un tercero en la avenida Carlos III, con espacio para 2.000 coches. En todos los casos, las plazas deberán reservarse previamente a través de la aplicación habilitada por el Real Betis. Para mejorar la movilidad, el Ayuntamiento ha acondicionado los accesos mediante desbroces, retirada de obstáculos y compactación del terreno, y ha habilitado áreas específicas para motocicletas --con 2.000 plazas-- y bicicletas, tanto privadas como de uso compartido.

El dispositivo incluye también una zona para autobuses de peñas, puntos de llegada y recogida de VTC, paradas de taxis y paradas específicas para las líneas de Tussam (C1, C2 y C3) y para las lanzaderas gratuitas que se pondrán en marcha desde Blas Infante, Sevilla Este y la Barqueta. En el entorno del estadio se ha delimitado además una fan zone frente al recinto, así como un espacio para venta ambulante y food trucks que antes se instalaban en el Benito Villamarín.

También se ha reformado la parada de Cercanías, que presentaba un «notable deterioro», y se han abierto tres nuevos viales de acceso a las puertas del estadio desde los aparcamientos de bicicletas, de motos y desde la fan zone. En esta línea, se ha retirado la valla que impedía el paso desde el Sevilla TechPark, donde además se permitirá el estacionamiento en las calles interiores durante los días de partido. Finalmente, el Consistorio ha revisado todos los accesos para garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida.