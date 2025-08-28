Cortes de tráfico en Menéndez Pelayo durante tres semanas por nuevas obras de Emasesa

Las obras promovidas por la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa) para la renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, concretamente el comprendido entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco, implican el cierre al tráfico rodado del sentido Puerta Osario del tramo de la avenida de Menéndez Pelayo comprendido entre La Florida y el cruce con la calle Luis Montoto, desde este mismo jueves.

Ante ello, la empresa municipal de transporte urbano, Tussam, ha anunciado modificaciones en sus líneas 1, C4, A1 y A8 durante aproximadamente tres semanas, que es el periodo previsto para este corte de tráfico.

En concreto, han sido suprimidas las paradas de estas líneas existentes en el sentido Puerta Osario de la calle Recaredo mientras esté en vigor el corte de tráfico, siendo habilitadas paradas provisionales en la calle Amador de los Ríos, conjuntamente con las líneas 24 y 27.

Para esta misma noche, por cierto, está previsto el segundo de los tres nuevos cortes de tráfico nocturnos en el tramo de la autovía SE-30 correspondiente al puente del Centenario, por las obras de sustitución de los tirantes del viaducto y la ampliación de su calzada con un carril más.

Al detalle, este corte de tráfico comenzará a las 22.00 horas de la noche de este jueves, para prolongarse hasta las 6.00 horas de la madrugada del viernes, secuencia que se repetirá la noche del martes al miércoles de la próxima semana.

La intervención impulsada por Emasesa contempla la sustitución de 70 metros de tubería, la instalación de ocho acometidas domiciliarias, dos pozos de registro y dos imbornales. La repavimentación se realizará con aglomerado asfáltico sobre hormigón en la calzada y losa hidráulica en los acerados, respetando las características urbanas de la zona. El plazo estimado de ejecución de las obras es de cinco semanas y cuentan con un presupuesto total de 54-719 euros más IVA.

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que «estos trabajos tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo. Seguimos realizando actuaciones en calles de la ciudad como en Recaredo para mejorar así la calidad de vida de todos los vecinos».

Con las obras en Recaredo, son casi una decena de obras las que Emasesa acomete actualmente en la ciudad -como las de Pagés del Corro, Méndez Núñez, Dueñas, Teodosio, o la iniciada hace unos días en la calle Porvenir- con una inversión que supera los 14,8 millones de euros.

