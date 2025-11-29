Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Policía Local boicotea el inicio del Plan de Navidad
Última hora
Detenidos 14 ultras del Sevilla y el Betis por la multitudinaria pelea

Cortes nocturnos en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo del lunes al jueves por trabajos de reasfaltado

La infraestructura será cerrada al tráfico de las 22.00 a las 6.00 horas de cada noche y serán habilitados desvíos provisionales

El Ayuntamiento de Sevilla hará obras en el Tamarguillo y en tres calles de Los Remedios desvíos de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla transformará el túnel de la Ronda del Tamarguillo

Túnel de la Ronda del Tamarguillo
Túnel de la Ronda del Tamarguillo G. Lobato
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla acometerá desde el lunes el reasfaltado del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, unos trabajos que se llevarán a cabo hasta el próximo jueves 4 y que pondrán fin a las tareas de renovación integral en esta infraestructura, iniciadas ... en octubre con una inversión de 720.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses; por lo que se han conseguido reducir los plazos de ejecución para ocasionar las mínimas molestias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app