Cortes nocturnos en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo del lunes al jueves por trabajos de reasfaltado

El Ayuntamiento de Sevilla acometerá desde el lunes el reasfaltado del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, unos trabajos que se llevarán a cabo hasta el próximo jueves 4 y que pondrán fin a las tareas de renovación integral en esta infraestructura, iniciadas ... en octubre con una inversión de 720.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses; por lo que se han conseguido reducir los plazos de ejecución para ocasionar las mínimas molestias.

En este paso inferior, situado entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA, se ha llevando a cabo el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón, además de trabajos de pintura y señalización para mejorar la seguridad y estética a la vez que se ha aumentado la iluminación mediante nuevas luminarias tipo LED.

Durante la realización de los trabajos de renovación del pavimento, que se llevarán a cabo desde el lunes 1 al jueves 4 de diciembre, se producirá el corte total del paso inferior en horario nocturno de 22.00 a 6.00 horas.

En sentido Norte, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la Ronda del Tamarguillo, hacia la calle Cruz del Sur cruzando a nivel de la Avenida de Andalucía y continuando por José María Javierre hasta la rotonda confluencia de dicha vía con la de Montesierra. En dirección sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior hacia José María Javierre cruzando a nivel la avenida de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.

La mejora del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se suma a los trabajos ya ejecutados en otros pasos inferiores de la ciudad como el de la Avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona.