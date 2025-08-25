Corte de tráfico este lunes en la avenida Doctor Fedriani: estos son los itinerarios alternativos

Las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla avanzan con los primeros trabajos de los muros pantalla del túnel en la avenida de Doctor Fedriani. Esta obra supondrá el corte de la cabecera de esta avenida en un tramo de cien metros entre las calles Manuel Blasco Garzón y Topacio, donde actualmente se están desarrollando trabajos de conducciones y redes de saneamiento y se iniciarán los muretes guías para la instalación de las pantallas del túnel de la línea. El corte, correspondiente a las obras del segundo tramo, se hará efectivo en la noche del lunes 25 al martes 26 de agosto.

El resto de la avenida Doctor Fedriani permanecerá abierta a la circulación, si bien la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Sevilla han programado dos recorridos alternativos al punto de entrada desde la Ronda Urbana Norte, bien por la avenida de San Lázaro o bien por la calle Manuel Blasco Garzón (para acceder a la avenida Sánchez Pizjuán). Ambos recorridos estarán debidamente señalizados. Además, la Junta ha señalado en una nota que una tercera opción es la de seguir por Ronda Urbana Norte y circular por la avenida Alberto Jiménez Becerril.

La Consejería de Fomento continúa así la planificación de las obras de la Línea 3 Norte tratando que haya las «mínimas» afecciones al tráfico posible. En caso de dudas sobre las nuevas afecciones al tráfico se pueden trasladar las consultas a través del correo electrónico habilitado con motivo de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es) o en las dos oficinas de atención a la ciudadanía abiertas por la Junta de Andalucía: una en la sede del Distrito Norte, en Pino Montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas.

#TUSSAMinforma: Desvíos por corte al tráfico en la Avenida Doctor Fedriani sentido norte.



🚍 Líneas 1, 10, 14 y A2.

🗓️ A partir del martes 26 de agosto.



🔄 Se establecen los siguientes itinerarios:



➡️ Líneas 1, 10 y A2 sentido barrio: ... Don Fadrique, Doctor Marañón, Doctor… pic.twitter.com/IMHCVuim6t — TUSSAM (@tussamoficial) August 22, 2025

Estos desvíos son fruto de los avances de las obras de la Línea 3 Norte, que tienen tres tramos ya en ejecución desde Pino Montano hasta el cruce con Ronda Histórica pasando por Ronda Urbana Norte (SE-30). Ya a principios de agosto se produjeron las primeras afecciones en la avenida Doctor Fedriani cuando se redujo a un carril por sentido el cruce con Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, a la altura del Hospital Virgen Macarena.

En este punto, hay un compromiso de la Consejería de Fomento de que «no se cortará totalmente la circulación este punto durante el desarrollo de las obras, dada su importancia para el acceso a servicios públicos como el hospital».

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. Las obras consisten en una doble vía, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Supernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

El tramo Norte cuenta con doce estaciones, una en superficie y once subterráneas. El trazado del tramo Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.