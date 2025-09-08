El Corte Inglés de Sevilla confirma sus horarios para los fines de semana de septiembre: no cerrará ningún día

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, El Corte Inglés de Sevilla ha confirmado sus horarios de apertura para todo el mes. La gran novedad es que los centros permanecerán abiertos todos los días, incluidos los domingos, dando así una mayor flexibilidad para los clientes que necesitan realizar sus compras en estas semanas clave.

Según la información oficial, el horario será de lunes a sábado de 10:00 a 22:00, mientras que los domingos abrirán de 11:00 a 21:00. De esta forma, el gigante de la distribución se adapta a las necesidades de los sevillanos, especialmente en un mes tan marcado por la vuelta al cole.

Horarios especiales para la vuelta a la rutina

Septiembre es un mes intenso para muchas familias, sobre todo para los padres que deben preparar todo lo necesario antes del regreso de los más pequeños a las aulas. Uniformes, mochilas, cuadernos, libros y material escolar... la lista parece no acabar nunca. Y muchas veces no es fácil encontrar tiempo entre el trabajo, las actividades y el resto de responsabilidades. De ahí que la apertura durante los domingos de septiembre de los centros de El Corte Inglés en Sevilla se convierta en una alternativa muy práctica para quienes prefieren aprovechar el fin de semana y dedicar unas horas a organizar las compras.

Centros de El Corte Inglés en Sevilla Nervión: Calle Luis Montoto, 122-128.

Plaza del Duque de la Victoria.

San Juan de Aznalfarache: Camino de las Erillas, s/n

Sevilla Este: Carretera Sevilla-Málaga, km 1

Además de preparar la vuelta al cole, septiembre suele ser también un mes para ponerse al día con otras compras, desde renovar alguna prenda de temporada hasta echar un vistazo a las últimas novedades en tecnología o encontrar algo para la casa. La comodidad de El Corte Inglés está en que lo tienes todo reunido en un mismo sitio, con una gran variedad de secciones y servicios útiles como la financiación o la entrega a domicilio, que facilitan bastante las cosas.

Horarios del mes de septiembre en El Corte Inglés De lunes a sábado: 10:00 a 22:00

Domingos: 11:00 a 21:00

Una medida que llega en el momento justo y que también se prorrogará hasta el mes de octubre, cuando también abrirá todos los días incluido el domingo 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional de España, y el lunes 13 que será festivo en todo el país.