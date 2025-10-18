El Corte Inglés de Sevilla anuncia un importante cambio en sus horarios a partir de noviembre: estos serán los días que cerrará

Con la llegada de noviembre, El Corte Inglés en Sevilla anuncia cambios importantes en sus horarios de apertura. Durante este mes, los centros no abrirán los domingos, aunque mantendrán su horario habitual de lunes a sábado de 10:00 a 22:00. La ... apertura dominical se retomará a partir del domingo 30 de noviembre, justo antes de que empiece la temporada de compras navideñas.

La decisión de cerrar los domingos responde a un patrón comercial que repite la cadena todos los años tras los meses de más actividad del verano y la vuelta al cole, y noviembre llega como un mes más tranquilo en términos de compras, salvo la excepción del Black Friday. Por eso, cerrar los domingos permite al personal reorganizar los centros y mantener todo listo para la recta final del año, sin que los clientes pierdan la oportunidad de comprar durante la semana.

Centros de El Corte Inglés en Sevilla Plaza del Duque de la Victoria

Nervión: Calle Luis Montoto, 122-128

San Juan de Aznalfarache: Camino de las Erillas, s/n

Sevilla Este: Carretera Sevilla-Málaga, km 1

Durante noviembre, muchas familias y clientes aprovechan para adelantar compras navideñas, buscar ofertas de temporada o simplemente ponerse al día con artículos que no pudieron adquirir en meses anteriores. Y aunque los domingos permanecerán cerrados, los clientes seguirán encontrando todos los departamentos abiertos de lunes a sábado: moda, hogar, tecnología, alimentación y más. Además, servicios como financiación, entrega a domicilio o recogida en tienda facilitan la organización de las compras y hacen que sea más sencillo aprovechar los días laborables.

Horario del mes de noviembre en El Corte Inglés Lunes a sábado de 10:00 a 22:00

Preparación para la campaña navideña

La reapertura dominical el 30 de noviembre llegará en un momento de gran volumen de compras, ya que la Navidad está a la vuelta de la esquina y los sevillanos comienzan a preparar sus compras navideñas. A partir de ese día, los centros volverán a abrir los domingos de 11:00 a 21:00, dando a los clientes la posibilidad de hacer sus compras durante el fin de semana y tratando de evitar que se formen las aglomeraciones que suelen registrarse en las semanas previas a las fiestas.

Noviembre, por tanto, se presenta como un mes de transición. Después de abrir todos los domingos de los meses de septiembre y octubre, los centros de El Corte Inglés en Sevilla ajustarán su ritmo durante noviembre para encarar diciembre con todo listo para la campaña navideña.