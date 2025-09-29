El Corte Inglés busca empleados en Sevilla para la campaña de Navidad

El Corte Inglés ha abierto un proceso de selección para reforzar su plantilla en Sevilla con motivo de la campaña de Navidad. La compañía ofrece varios puestos de trabajo temporales que se prolongarán durante los meses de noviembre, diciembre y enero, una de las épocas de mayor actividad comercial del año.

Uno de los puestos ofertados es el de Personal de Hostelería para refuerzo de Navidad. Quienes se incorporen se encargarán de la atención en sala o barra, tomando y sirviendo pedidos con rapidez y asegurando una experiencia de calidad al cliente. Para este puesto se valorará la experiencia previa en restauración o formación en la materia, así como la orientación al cliente y la capacidad de comunicación. La compañía ofrece formación específica, planificación horaria previa y la posibilidad de continuar la carrera profesional al finalizar la campaña. Además, se incluyen beneficios sociales como descuentos exclusivos, seguro de vida, formación continua o ayudas al estudio.

Otro de los perfiles demandados es el de Personal de Alimentación para refuerzo de campaña, donde se incluyen funciones como trabajo en caja, reposición, empaquetado de regalos, preparación de pedidos, almacén, venta o apoyo en hostelería y alimentación. Para este puesto no se requiere experiencia previa, aunque sí vocación de servicio, capacidad de trabajo en equipo y disponibilidad amplia para cubrir las necesidades durante la campaña.

Refuerzo general de campaña

Por último, se oferta el puesto de Refuerzo general de campaña de Navidad, orientado a la gestión de mercancía, implantación de producto, montaje y desmontaje de mostradores, atención y venta, además del manejo de herramientas de corte y envasado. En este caso, la empresa pide al menos un año de experiencia y disponibilidad completa.

Dichos trabajos de refuerzo vencerán el próximo 29 de diciembre de 2025. Quedan poco más de treinta días para el cierre de las inscripciones, por lo que aún quedan semanas para enviar solicitudes. Con esta iniciativa, El Corte Inglés pretende reforzar sus centros en Sevilla para afrontar con garantías el aumento de clientes propio de la Navidad y ofrecer un servicio de calidad en uno de los periodos clave para el comercio.