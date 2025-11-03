La construcción del Benito Villamarín se alargará en el tiempo y en el presupuesto

Suscríbete a
El ambicioso proyecto para la renovación integral de la grada de Preferencia del estadio Benito Villamarín se encuentra en un momento de incertidumbre. El Real Betis se ha visto obligado a abrir un proceso de negociación directa con varias constructoras como resultado ... de que las propuestas planteadas en el concurso para la adjudicación de las obras de esta nueva grada no han resultado satisfactorias para el club de Heliópolis. La oferta que llegó al final de dicho concurso fue declinada porque no atendía a los requerimientos técnicos y económicos que estaba entre las previsiones, por lo que se decidió no adjudicar y recurrir a otro proceso de selección de empresa y desarrollo del proyecto. Así pues, la obra se alargará en el tiempo y en el presupuesto.

