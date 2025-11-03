La construcción del Benito Villamarín se alargará en el tiempo y en el presupuesto

El ambicioso proyecto para la renovación integral de la grada de Preferencia del estadio Benito Villamarín se encuentra en un momento de incertidumbre. El Real Betis se ha visto obligado a abrir un proceso de negociación directa con varias constructoras como resultado ... de que las propuestas planteadas en el concurso para la adjudicación de las obras de esta nueva grada no han resultado satisfactorias para el club de Heliópolis. La oferta que llegó al final de dicho concurso fue declinada porque no atendía a los requerimientos técnicos y económicos que estaba entre las previsiones, por lo que se decidió no adjudicar y recurrir a otro proceso de selección de empresa y desarrollo del proyecto. Así pues, la obra se alargará en el tiempo y en el presupuesto.

Ante esta tesitura el Betis decidió abordar un proceso de negociación colaborativa con un grupo de dos o tres empresas constructoras para buscar que estas puedan acogerse a los requerimientos económicos, técnicos y de plazos en el acuerdo. Una circunstancia que no es fácil y que ha propiciado que en el club verdiblanco empiecen a asumir que serán al menos tres temporadas las que el Betis juegue en la Cartuja, algo que ya avanzó ABC hace semanas. También el aumento de los materiales y la dificultad de encontrar mano de obra están propiciando que los costes, estimados en un principio en unos 150 millones de euros, puedan verse incrementados a cerca de los 200.

Cabe recordar que la grada de Preferencia, situada en unos terrenos en la calle Doctor Fleming de propiedad municipal, tendrán un nuevo graderío con capacidad para unos 10.000 espectadores generales, y, junto al mismo, se ubicará un edificio polivalente destinado a usos comerciales, deportivos, sanitarios y sociales para ofrecer una alternativa de ocio y servicios a los aficionados, tanto antes como después de los partidos, y al resto de sevillanos durante los 365 días del año.

El Betis pretende con la grada de Preferencia hacer lo mismo que llevó a cabo en Gol Sur, cuando segregó las fases de excavación, contención y construcción de la grada en licitaciones independientes. De esta manera, la demolición ya la está llevando a cabo la empresa Erri Berri en unas tareas que continuarán durante este mes. Después será el turno de la excavación y contención, tarea que será encomendada a otra empresa que no está aún definida y que se espera para el primer trimestre de 2026. Posteriormente será el turno de la fase de construcción.

En la Cartuja hasta la 27-28

Si bien esta segmentación de las tareas de remodelación de la grada de Preferencia del Benito Villamarín busca alargar lo menos posible el período de exilio del Betis fuera de su estadio, lo cierto es que en el club ya valoran que el equipo de fútbol dispute tres temporadas en la Cartuja: 2025-26, 2026-27 y 2027-28. Todo a pesar de la calma que intentan transmitir desde el club, que reconoce que el contexto de la construcción no es el más favorable para lograr una obra lo más rápida y lo más barata posible.

Acerca de este asunto ya señalaba Ángel Haro, presidente del Betis, en su última comparecencia lo que estaba manejando la entidad: «Todavía no tenemos adjudicatario de la siguiente fase. Si bien, vamos a hacer una fase intermedia, estamos pensando de lo que significaría la cimentación, los muros pantalla, que también nos va a permitir ganar un poco de tiempo para poder decidir quien será el que hará la obra, el grueso de la obra. Tenemos que definir también algunos detalles técnicos relativos a la cubierta y yo creo que en breve terminará la demolición y empezaremos ya con la cimentación».