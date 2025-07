El consejo social de la US expresa su preocupación por las pérdidas de 8,2 millones en las cuentas de 2024

El Consejo Social de la Universidad de Sevilla ha emitido una nota en la que reconoce que ha aprobado las cuentas anuales, si bien lo ha hecho señalando dos salvedades. Este organismo destaca que, a pesar de que la US aprobó unas cuentas con un superávit de 5,5 millones de euros, les preocupan las pérdidas patrimoniales ajustadas que ascienden a -8.210.399 euros, cifra que ya adelantara ABC en su momento, procedente de «la incorporación de remanentes afectados o finalistas de ejercicios anteriores».

El Consejo Social, encargado de aprobar las cuentas anuales en la US, destaca que la auditoría refleja que la Universidad no ha proporcionado una relación detallada y actualizada del inventario general de bienes y derechos al cierre del ejercicio, por lo que no puede pronunciarse sobre su impacto en el patrimonio neto. El Consejo interpela a la US a que actualice este inventario porque se trata de una circunstancia que viene arrastrándose desde años atrás, bajo el rectorado de Miguel Ángel Castro.

También desvela el Consejo Social, algo que no reflejó la Universidad de Sevilla en su comunicado, que el auditor alerta de que se ha detectado un uso de remanentes de tesorería no afectados por encima del límite autorizado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, contraviniendo lo establecido en el artículo 89.5.a del Decreto Legislativo 1/2013 (Ley Andaluza de Universidades).

Por último, el Consejo Social expresa su inquietud con el resultado patrimonial ajustado, que da unas pérdidas de -8.210.399 € lo que «representa un déficit real en la actividad ordinaria de la Universidad». Especifican que «si bien este resultado negativo no genera problemas de solvencia a corto plazo para la universidad», sí resulta preocupante.

De esta manera, queda patente que son muchos en la Universidad de Sevilla los que consideran que las cuentas aprobadas por Miguel Ángel Castro no son tan bonitas como ha vendido el rector en los que son los últimos meses de su mandato.