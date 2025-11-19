Suscríbete a
El Consejo de Gobierno nombra a Carmen Vargas rectora de la Universidad de Sevilla, paso previo a su publicación en el BOJA

Una vez se publique en el boletín, se podrá llevar a cabo la ceremonia de traspaso de poderes de Miguel Ángel Castro a la primera mujer que estará al frente de la institución

Carmen Vargas, nueva rectora de la Universidad de Sevilla: «Esto ha sido la gran oposición de mi vida»

Carmen Vargas, nueva rectora de la US
Carmen Vargas, nueva rectora de la US Maya Balanya

S. L.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María del Carmen Vargas Macías como rectora de la Universidad de Sevilla (US) para los próximos seis años, tras su elección por la comunidad universitaria de la US. Su nombramiento se hará efectivo una ... vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

