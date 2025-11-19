El Consejo de Gobierno nombra a Carmen Vargas rectora de la Universidad de Sevilla, paso previo a su publicación en el BOJA

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María del Carmen Vargas Macías como rectora de la Universidad de Sevilla (US) para los próximos seis años, tras su elección por la comunidad universitaria de la US. Su nombramiento se hará efectivo una ... vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Catedrática y doctora en Microbiología y licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla, Vargas cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión universitaria. Ha desempeñado el cargo de vicedecana de la Facultad de Farmacia de la US, el de directora del Secretariado de Planes de Estudios, el de vicerrectora de Posgrado, el de vicerrectora de Internacionalización y el de vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización.

Asimismo, ha ejercido como secretaria ejecutiva de la Sectorial de Internacionalización y Cooperación de la Conferencia General de Universidades Españolas (CRUE) y es coordinadora general de la Universidad Europea Ulysseus (proyectos 2020-2023 y 2024-actualidad). Además de esa experiencia en materia de gestión, acumula una dilatada trayectoria en investigación, con estancias predoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México y estancias posdoctorales en el John Innes Institute (Norwich, Reino Unido), la Universidad de Bonn (Alemania) y la Universidad de Ioánnina (Grecia).

De igual modo, cuenta con más de 30 años de experiencia en biotecnología microbiana aplicada a la agricultura y la biomedicina, con especial dedicación al estudio y uso de bacterias del suelo y extremófilas. Además, ha dirigido nueve tesis doctorales, ha publicado 70 artículos en revistas internacionales y participado en 31 proyectos de investigación nacionales, europeos e iberoamericanos, 16 de ellos como investigadora responsable y cuatro como coordinadora de consorcios internacionales.

Igualmente, es coautora de dos patentes con extensión internacional. Socia de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) desde 2012, actúa como evaluadora para agencias nacionales (Agencia Estatal de Investigación) y regionales y para proyectos del Programa Marco de la UE y posee formación especializada en preparación y gestión de proyectos europeos y en gestión estratégica de universidades (Cátedra Unesco de Gestión de la Educación Superior).