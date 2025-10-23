Suscríbete a
El Consejo Audiovisual de Andalucía recuerda que es delito difundir las imágenes de las tres presuntas acosadoras de Sandra

El órgano establece que se abre otra alerta clara sobre el uso de las redes sociales en casos como el de la joven sevillana

Concentración por Sandra Peña, menor que se suicidó por presunto acoso escolar, en la plazoleta situada junto al colegio las Irlandesas de Lorento, en el barrio de San Carlos
Concentración por Sandra Peña, menor que se suicidó por presunto acoso escolar, en la plazoleta situada junto al colegio las Irlandesas de Lorento, en el barrio de San Carlos Raúl Doblado / ABC

S. L.

Sevilla

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) quiere alertar de las consecuencias de difundir en redes sociales las fotografías de tres menores en referencia al presunto caso de acoso escolar en un centro educativo de Sevilla. La fiscalía de Criminalidad Informática ha abierto diligencias ... de investigación penal ante la difusión de dichas imágenes en internet.

