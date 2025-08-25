Un conductor de Tussam explica por qué últimamente hay choques contra marquesinas: «Los espejos por cámaras nos impiden ver realmente la distancia»

En los últimos meses, se han registrado varios choques de autobuses urbanos contra marquesinas en Sevilla. Estos incidentes han generado debate entre usuarios y vecinos, que se preguntan si se deben a fallos humanos o a problemas técnicos en los vehículos de Tussam, la empresa municipal de transportes.

La discusión se reavivó tras la publicación de un mensaje en la red social X por parte de un conductor identificado como @Un_Shofe. En su comentario, el trabajador apuntaba directamente a los espejos sustituidos por cámaras como causa de las dificultades al maniobrar. Según explicó: «Los espejos por cámaras nos impiden ver realmente la distancia».

La sustitución de los retrovisores

En los últimos años, Tussam ha incorporado a su flota autobuses equipados con cámaras que reemplazan a los retrovisores convencionales. Estas cámaras proyectan la imagen en pantallas interiores, con el objetivo de mejorar la visibilidad lateral y reducir ángulos muertos.

Sin embargo, algunos conductores advierten de que este sistema no ofrece la misma referencia espacial que los espejos tradicionales, lo que puede complicar las maniobras en espacios reducidos o al circular junto a marquesinas.

Por qué últimamente estamos los Tussam golpeando las marquesinas?



El principal problema son los que paran próximos a la parada obligándonos a entrar de forma sesgada y no paralelo a la acera.

A eso hay que sumarle que cada vez tenemos más Tussam con espejos por cámaras que nos… https://t.co/OrJoPnz8Y8 pic.twitter.com/RRJOpoVexF — U͙n͙_S͙h͙O͙f͙E͙_ ᵈᵉ _T U S S A M (@Un_Shofe) August 25, 2025

Los retrovisores por cámara forman parte de una tendencia de modernización en flotas de transporte público de varias ciudades europeas. Aunque cuentan con ventajas reconocidas, como la eliminación de puntos ciegos y la mejora aerodinámica, también existen informes y opiniones que señalan limitaciones en la percepción de la distancia corta, especialmente en entornos urbanos.

El testimonio de este conductor ha añadido un nuevo elemento al debate sobre la seguridad en el transporte público de Sevilla. Aunque los choques recientes no han dejado heridos de gravedad, la cuestión ha puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar la eficacia real de los sistemas tecnológicos implantados en la flota municipal.